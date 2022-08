Whatsapp, novità annunciate sulla privacy: ecco quali sono

Whatsapp, novità ed aggiornamenti nel periodo estivo. L’annuncio è arrivato direttamente da Zuckerberg attraverso i suoi profili social di Instagram e Facebook. Le modifiche si inseriscono nel filone della privacy che viene sempre più salvaguardata.

Whatsapp, novità annunciate sulla privacy

Sono state annunciate delle novità importanti sulla privacy di Whatsapp. “Sono in arrivo nuove funzionalità per la privacy su WhatsApp“, ha scritto Zuckerberg su Facebook. E dopo avere elencato le tre novità, ha aggiunto: “Continueremo a creare nuovi modi per proteggere i vostri messaggi e mantenerli privati e sicuri come nelle conversazioni faccia a faccia”.

Secondo quanto riporta la Bbc, i nuovi aggiornamenti inizieranno a essere lanciati questo mese.

Ecco quali sono

Le novità sono state annunciate e spiegate dallo stesso Zuckerberg attraverso i suoi profili social di Instagram e Facebook. Questi aggiornamenti si inseriscono nel filone della privacy che va sempre di più tutelata.

La più importante, e attesa, è la salvifica possibilità di abbandonare un gruppo di nascosto. Senza cioè notificarlo agli altri partecipanti. Solo gli amministratori sapranno dell’abbandono degli altri.

Senza cioè notificarlo agli altri partecipanti. Solo gli amministratori sapranno dell’abbandono degli altri. La seconda novità è la possibilità di nascondere le informazioni sull’ultima volta che ci siamo collegati all’app a contatti specifici.

Il terzo aggiornamento consentirà agli utenti di eliminare un messaggio di chat privato o di gruppo fino a due giorni dopo l’invio; finora agli utenti era consentita poco più di un’ora.

LEGGI ANCHE: Adriano Celentano per Claudia Mori torna sui social con una dedica d’amore e un messaggio politico. VIDEO