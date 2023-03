Wendy Sorge, chi è la mamma di Soleil Sorge: vita privata, carriera, tumore, marito

Chi è Wendy Sorge, tutto sulla mamma di Soleil Sorge. Già nota al pubblico italiano per la sua partecipazione a Pechino Express, è spesso apparsa sul piccolo schermo ospite di salotti televisivi. Scopriamo qualche informazione in più sul suo conto.

Chi è Wendy Sorge, vita privata e carriera della mamma di Soleil Sorge

Wendy Kay, più nota al pubblico italiano come Wendy Sorge, è la madre di origini statunitensi della showgirl italo-americana Soleil Sorge, stella dei reality televisivi. Wendy ha 50 anni e si è fatta conoscere in Italia anche grazie alla sua partecipazione all’ottava edizione di Pechino Express nel 2020, proprio al fianco di Soleil. In seguito è apparsa spesso sul piccolo schermo, sia per dare supporto alla figlia durante la sua partecipazione al Grande Fratello Vip 6, che come ospite di diversi salotti televisivi, tra cui Pomeriggio 5 e Verissimo. La tv non è, tuttavia, la sua carriera principale. Wendy è infatti un’insegnante di yoga riconosciuta in California.

Vita privata: malattia, marito

Non si sa molto circa la vita privata e sentimentale di Wendy Sorge. Conobbe il suo ex marito, padre di Soleil, negli Stati Uniti. La loro unione non si dimostrò duratura e Wendy decise di trasferirsi in Italia con sua figlia, nata mentre i due stavano divorziando. Ad oggi l’uomo pare si sia rifatto una vita a Santo Domingo: non ha mai avuto alcun contatto con Soleil. Tornando a Wendy, non sembra esserci spazio per storie d’amore sul suo profilo Instagram, che ad oggi conta quasi 30mila follower.

In un’intervista al settimanale DiPiù, la donna ha svelato di essere da anni in lotta contro un tumore al seno e alle ossa: “Mi hanno spiegato che il tumore alle ossa deriva da quello al seno che avevo già affrontato e superato due volte negli anni passati. Ormai da 15 anni andiamo avanti con questa storia. Eppure facevo i controlli di routine e andava tutto bene. Ero tranquilla. Io non mollo, non ho intenzione di mollare perché voglio arrivare a vedere i miei nipotini: Soleil ha detto che me ne farà cinque”.