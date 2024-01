Schumacher, come sta: novità sulle sue condizioni fisiche

Schumacher come sta e quali sarebbero le sue attuali condizioni fisiche: a parlare è un suo ex compagno in Formula 1.

Schumacher rimane nella storia della Formula 1 come un campione assoluto. Da anni, dopo il suo incidente, non si sono mai avute notizie ufficiali sulle sue condizioni fisiche. Ecco le ultime indiscrezioni uscite.

Schumacher, come sta

Il 3 Gennaio 2024, Michael Schumacher ha compiuto 55 anni. Il 29 Dicembre 2013, il campione del mondo di Formula 1 è stato vittima di un tragico incidente di sci a Méribel, in Francia. Una caduta fuori pista e un violento colpo alla testa sulle rocce che lasciarono il mondo con il fiato sospeso, in attesa di notizie sulle condizioni di salute di Schumi. È l’inizio di un lungo calvario. L’incidente provocò al pilota serie lesioni cerebrali, per i quali è stato sottoposto a due estenuanti interventi e a sei mesi di coma farmacologico. Il suo percorso di riabilitazione continua ancora oggi. La famiglia non ha fatto mia uscire notizie sulle sue condizioni fisiche. Tantissima riservatezza e mai una parola. Tuttavia, qualcuno è riuscita a saperne qualcosa di più della salute del campione tedesco.

Novità sulle sue condizioni fisiche

“Mi è stato detto che Michael è in grado di sedersi a tavola per pranzare e cenare”: queste sono le parole dell’ex pilota inglese Johnny Herbert, compagno di Schumacher per due stagioni in Benetton nel 1994 e nel 1995. “Onestamente non so se sia vero, non voglio dare false speranze, perché credo oggi sia nelle stesse condizioni nelle quali si trovava dopo le due operazioni chirurgiche che ha affrontato dopo la caduta sugli sci”, ha dichiarato Herbert.

“Riesco solo a leggere tra le righe quanto mi era stato confidato e anche dalla famiglia non sono venuto a sapere molto di più – ha aggiunto Herbert – Gli altri sono aspetti che i suoi cari vogliono mantenere riservati. Tanta riservatezza credo sia dovuta al fatto che non ci siano molte possibilità di miglioramento, mentre quel che dobbiamo fare è ricordare Schumacher per come lo conoscevamo, velocissimo in pista e vincente nei Gran premi”.