Wax chiede il numero a Belen, la showgirl scherza: “Se divorzio ci penso”

Amici 2022, Wax incontra Belen Rodriguez e le chiede il numero di telefono: “Stefano è geloso, se divorzio ci penso”. Il giovane cantante è stato protagonista di un siparietto divertente con la showgirl argentina, per la quale ha una cotta tremenda.

La puntata pomeridiana di Amici del 13 novembre è stata senz’altro una giornata da ricordare per Wax. L’allievo della scuola di talenti di Canale 5 aveva confessato di avere una celebrity crush per Belen Rodriguez: “Sono in fissa con Belen Rodriguez, se è possibile conoscerla o scriverle una lettera sarei contento”. Maria De Filippi ha deciso di accontentarlo e di fargli una sorpresa, invitando la showgirl argentina come ospite del programma.

Con l’ingresso in studio di Belen, Wax è visibilmente emozionato ed eccitato di incontrarla. Il video del loro abbraccio ha già fatto il giro del web.

Wax non perde tempo ed è subito chiarissimo: “Mi piaci un sacco.

Ma posso chiedere il numero di cellulare? Una penna per prendere il numero?”. Divertita dalla richiesta, Belen risponde in modo scherzoso: “Stefano è geloso. Facciamo così, se divorzio ci penso“. Wax prova a correre ai ripari per sfuggire alla gelosia del conduttore: “Se ci stai ascoltando sappi che io non c’entro nulla, è stata la redazione. Per me era solo un sogno”. Anche in questo caso la battuta di Belen non si fa attendere: “Guarda che ti aspetta fuori, per congratularsi”.

Belen Rodriguez ha riempito di complimenti il giovane talento di Amici. A colpire la showgirl è soprattutto il carattere di Wax, che ritiene molto compatibile al suo: “Voglio farti i miei complimenti, perché mi sono riconosciuta in te. Nella testardaggine, nel fatto che te ne fo*ti, ma per davvero, non per finta. Non sei costruito, tu sei arrogantello per davvero. Mi piace questo modo di fare, per fare successo tante persone copiano gli altri e tu hai la stoffa“.