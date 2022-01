Morandi rischia espulsione a Sanremo: “sono un imbranato”

Gianni Morandi ha rischiato l'espulsione a Sanremo per aver pubblicato un video in cui si sentiva la sua canzone in gara: "l'ho fatta grossa".

Gianni Morandi ha rischiato l’espulsione a Sanremo 2022 per aver inavvertitamente postato sulla propria pagina Facebook un video in cui si sente per una quarantina di secondi il brano in gara “Aprite tutte le porte”. La Rai, però, con una nota tranquillizza i fan: Gianni Morandi resta in gara.

Morandi rischia l’espulsione a Sanremo: la nota della Rai “In merito alla diffusione involontaria del brano di Gianni Morandi, in gara al 72esimo Festival della Canzone di Sanremo, la Direzione artistica in accordo con Rai1 non ritiene di dover escludere la suddetta canzone perché si è trattato di un puro inconveniente tecnico, dovuto alla necessità di Morandi di portare un tutore alla mano destra che ha subito diversi interventi a seguito dell’incidente occorsogli alcuni mesi fa. L’impedimento al movimento della mano ha determinato l’errore per cui Morandi ha messo in rete il backstage che stava vedendo privatamente. Morandi non è mai ricorso a social media manager per la gestione del suo profilo Facebook e ha quindi commesso l’errore tecnico sopra menzionato. Restano quindi in gara la canzone e l’artista Morandi“, ha comunicato con una nota la Rai. Il commento di Gianni Morandi

“Questa volta l’ho fatta grossa.

Ho sbagliato a postare inavvertitamente su Facebook un video con dei frammenti della canzone che devo cantare a Sanremo. Mi ostino a fare da solo ma sono proprio un imbranato! Appena mi sono accorto l’ho cancellato ma qualcuno lo aveva già visto. Sono affranto, dispiaciuto e mi scuso moltissimo con la Rai, con la Direzione artistica del Festival, con la mia casa discografica, con i musicisti, con il produttore Mousse T, con Jovanotti e con tutte le persone che stanno lavorando a questo progetto.

Forse da oggi è meglio che dei social se ne occupi Anna“.

Così Gianni Morandi ha scritto sui social dopo aver rischiato l’esclusione dal Festival. Il cantante ha infatti pubblicato un video in cui stava parlando con il produttore dj Mousse T della canzone, con il brano in gara in sottofondo, che secondo il regolamento non può essere eseguito in pubblico prima del festival. Accortosi dell’errore, Gianni Morandi ha subito provveduto a rimuovere il video, e così la Rai ha ritenuto comunque che non ci fossero le condizioni per l’esclusione dalla gara.