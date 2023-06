Florida, donna uccisa dalla vicina a causa dei figli

Nelle ultime settimane gli Stati Uniti d’America si stanno sbizzarrendo e contano l’ennesimo fatto di cronaca. In Florida una donna è stata uccisa dalla vicina di casa.

La motivazione sembra essere il caos fatto dai figli.

Donna uccisa dalla vicina di casa in Florida

Quello che in Italia accade poche volte, in America succede ogni giorno, seppur in stati differenti. Questa volta si registra l’episodio in Florida, che ha causato la morte di una donna, uccisa dalla sua vicina di casa. La motivazione che avrebbe spinto la responsabile a toglierle la vita, sarebbe quella legata ai figli della vittima che, a detta sua, facevano fin troppo rumore.

Una vicenda tristissima, accaduta lo scorso fine settima na nei pressi di Marion County. La vittima è una donna di 35 anni di origini afroamericana, che viveva insieme ai suoi 4 figli. Questi sembravano fare troppo rumore, tanto insopportabile da spingere la sua vicina di casa a recarsi da lei a spararle con un’arma da fuoco, togliendole così la vita.

A riportare la notizia è la Cnn, che afferma anche che gli agenti di polizia si sono recati sul posto e stanno analizzando la vicenda, seppur non sia scattato ancora l’arresto per la responsabile di tale evento.

La donna si è “giustificata” affermando che il chiasso prodotto dai bambini – che stavano giocando in giardino – era insopportabile. Inizialmente si era arrabbiata direttamente con i responsabili, sfogando la sua rabbia e scagliando – verso uno di loro – dei pattini. Il gesto ha spinto uno dei ragazzini ad entrare in casa e a richiamata l’attenzione della mamma, Aj Owens. La donna, a quel punto, con tutte le buone intenzioni, si è rivolta alla vicina recandosi presso la sua abitazione. La discussione non sembra però mai iniziata, dato che avrebbe risposto con un colpo di pistola.

