Stankovic in lacrime in tv nel post partita di Sampdoria-Empoli: “Questo club non deve sparire”

Stankovic in lacrime: il tecnico del club ligure si è commosso davanti alla telecamere di Dazn dopo le parole del commentatore in studio.

Stankovic in lacrime davanti alla telecamera di Dazn nel post partita tra Sampdoria ed Empoli. Il tecnico ha voluto mandare un chiaro messaggio soprattutto dopo la notizia della retrocessione in serie B del club ligure.

Stankovic in lacrime in tv nel post partita di Sampdoria-Empoli

Stankovic al termine della gara tra Sampdoria e Empoli si è commosso sulle parole di Corrado Tedeschi, conduttore televisivo e attore, da sempre tifoso della Sampdoria in collegamento con DAZN. “Personalmente volevo ringraziare Stankovic, probabilmente un altro allenatore non sarebbe ancora lì. Ci ha regalato questa dignità, la Sampdoria ha giocato tutte le partite con dignità a parte qualche inciampo. Ma sfido chiunque ad allenare una squadra senza società, con tutti i problemi giganteschi. Con un pubblico dietro meraviglioso. Grazie Deki”, ha dichiarato il commentatore.

Le parole del tecnico: “Questo club non deve sparire”

Il tecnico blucerchiato è sparito a un certo punto dalle telecamere per poi ritornare in lacrime. “Grazie per le bellissime parole che vanno in fondo, che vanno a toccare tutti noi. Io non faccio finta, ho dentro tantissime emozioni. Lei ha descritto quello che ho sentito e le difficoltà, che sono tante. Andare nello specifico è dura, mi auguro che la Sampdoria continui a lottare in campo”.

“Devono impegnarsi tanto perchè questo club non deve sparire” ha detto Stankovic in conferenza. “Io sarei una persona strafelice se mi sedessi al tavolo per trattare perchè significa che la Sampdoria continuerà a lottare. A prescindere se rimango o no ma anche ad avere la possibilità di parlare significa che la Sampdoria va avanti”.

