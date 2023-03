Tennis, Sinner arriva alle semifinali ATP di Miami: ecco quando e chi sfiderà

Tennis, Sinner è arrivato alle semifinali del torneo internazionale ATP di Miami. Dopo l’ultima vittoria contro il finlandese Ruusuvuori, il tennista italiano si prepara alla prossima importante sfida della sua carriera. Se dovesse arrivare un’altra vittoria, Sinner potrebbe scalare il ranking ATP Race. Ora è alla quinta posizione con 1495 punti. Punta al podio con questo torneo l’italiano.

Tennis, Sinner arriva alle semifinali di Miami

Nel torneo internazionale di Tennis ATP di Miami, Jannik Sinner ha sfidato e battuto il finlandese Ruusuvuori. “Lo conosco bene, non è mai facile affrontarlo. Ho vinto i punti importanti, non è facile fermarsi quando sei in vantaggio. Al ritorno in campo dopo lo stop per pioggia le condizioni erano diverse, le palle erano pesanti”. Im match è stato vinto con un largo 6-1 conquistando così la terza semifinale in un Atp 1000.

Ora, il prossimo step è la semifinale per l’italiano Sinner: “Ogni volta che scendo in campo faccio del mio meglio, se sto bene so di potermela giocare con chiunque e devo abituarmi alle partite importanti. Sono contento di essere ancora in semifinale. Ho giocato un buon tennis, ero concentrato e ho risposto meglio. Vediamo in semifinale come andrà”.

Ecco quando e chi sfiderà

Sinner dovrà ora mettessi comodo e conoscerà il suo prossimo avversario che uscirà dalla sfida tra Carlos Alcaraz e Taylor Fritz. Lo spagnolo e il californiano sono il numero 1 a mondo e il numero 10. La semifinale è in programma venerdì 31 marzo. Sinner ha già incontrato entrambi a Indian Wells, dove ha battuto l’americano e perso contro lo spagnolo. La semifinale sarà possibile seguire su Sky Sport e in streaming su NOW. Si tengono d’occhio anche le condizioni del meteo, visto che la pioggia ha fatto saltare già diverse gare.

