Wanda Nara nuda e senza veli sui social: Instagram censura lo scatto della showgirl

Wanda Nara nuda sui social ma bloccata da Instagram. L’ultimo scatto della bionda argentina è stato censurato per violazioni dei termini di pubblicazione. Questa volta la showgirl si è spita troppo oltre con le sue foto bollenti.

Wanda Nara nuda e senza veli sui social

Wanda Nara le prova tutte e si spinge sempre più in avanti per avere quanta più visibilità e seguito sui social. L’ultimo scatto su Intagram è stato troppo anche per i social ma sicuramente non per i tanti che seguono la bella bionda argentina.

L’ultima foto postata dalla showgirl argentina la vedeva con un topless di lato, con la mano sul seno e soltanto un micro perizoma nero. Per una foto che in poche ore ha superato i 700mila like.

Instagram censura lo scatto della showgirl

Lo scatto dura poco sui social, perché Instagram decide di censurare la foto. La showgirl argentina non la prende bene e commenta così: “Che cosa?”, ha scritto tra le storie condividendo il provvedimento IG.

Sicuramente, la bionda argentina non si fermerà alla censura e proverà a pubblicare altri scatti super bollenti come ha abituato d’altronde chi la segue sui social.

