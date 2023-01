Golden Globe 2023, tutti i vincitori: chi sono gli attori, attrici e film premiati

Golden Globe 2023 sono andati in scena nella serata del 10 gennaio in California. Ecco tutti i vincitori e vincitrici cin i film premiati.

Golden Globe 2023: serata ricca di premi e premiazioni al Beverly Hilton Hotel di Beverly Hills, California. Diverse le conferme attese e le sorprese così come il discorso registrato mandato durante la serata del presidente ucraino.

Golden Globe 2023, tutti i vincitori

Nella serata del 10 gennaio 2023 sono andati in scena i Golden Globe al Beverly Hilton Hotel di Beverly Hills, California. “La prima guerra mondiale ha fatto milioni di morti, la seconda guerra mondiale ne ha fatti decine di milioni, non ci sarà una terza guerra mondiale.

Non è una trilogia”, ha detto Volodymyr Zelensky in un discorso registrato mandato in onda durante la cerimonia. “Spero che tutti voi sarete con noi nel giorno della nostra vittoria”, ha detto esortando gli spettatori e i partecipanti a dire “la verità” sui social network e in televisione.

Chi sono gli attori, attrici e film premiati

Dunque, una serata ricca di premi. Ecco quali sono stati tutti i film, gli attori e le attrice premiate e premiati durante la serata dei Golden Globe.

L’elenco completo diviso in base alla categoria di riferimento:

Miglior film drammatico: The Fabelmans (vincitore)

Migliori commedia o musical: Gli spiriti dell’isola (vincitore)

Miglior regia: Steven Spielberg, The Fabelmans (vincitore)

Miglior attrice in una commedia o musical: Michelle Yeoh, Everything Everywhere All at Once (vincitore)

Miglior attore in una commedia o musical: Colin Farrell, The Banshees of Inisherin (vincitore)

Miglior attore drammatico: Austin Butler, Elvis (vincitore)

Miglior attrice drammatica: Cate Blanchett, Tár (vincitore)

Miglior attrice non protagonista: Angela Bassett, Black Panther: Wakanda Forever (vincitore)

Migliore attore non protagonista: Ke Huy Quan, Everything Everywhere All at Once (vincitore)

Miglior film non in lingua inglese: Argentina, 1985 (Argentina)

Miglior film d’animazione: Guillermo del Toro’s Pinocchio

Miglior canzone: Naatu Naatu, Kala Bhairava, M. M. Keeravani, Rahul Sipligunj (RRR)

Miglior colonna sonora: Justin Hurwitz, Babylon

Miglior sceneggiatura: Martin McDonagh, The Banshees of Inisherin

Miglior serie drammatica: House of the Dragon

Migliore attrice in una serie drammatica: Zendaya, Euphoria

Migliore attore in una serie drammatica: Kevin Costner, Yellowstone

Miglior serie commedia: Abbott Elementary

Miglior attrice in una serie commedia: Quinta Brunson, Abbott Elementary

Miglior attore in una serie commedia: Jeremy Allen White, The Bear

Miglior attrice non protagonista in una serie: Julia Garner, Ozark

Miglior attore non protagonista in una serie: Tyler James Williams, Abbott Elementary

Miglior miniserie: The White Lotus: Sicily

Miglior attrice in una miniserie: Amanda Seyfried, The Dropout

Miglior attore in una miniserie: Evan Peters, Monster: The Jeffrey Dahmer Story

Miglior attrice non protagonista in una miniserie: Jennifer Coolidge, The White Lotus

Miglior attore non protagonista in una miniserie: Paul Walter Hauser, Black Bird

LEGGI ANCHE: Buffon, cori volgari in Inter-Parma: cosa hanno cantato i tifosi nerazzurri contro il portiere