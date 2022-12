Wanda Nara e Mauro Icardi, divorzio a cifre stellari: la showgirl bacia L-Gante

Wanda Nara e Mauro Icardi il divorzio è a un passo con cifre davvero stellari. Intanto, mentre si parla di separazione e numeri, la showgirl argentina si gode la sua nuova relazione con i primi scatti pubblici pubblicati.

Wanda Nara e Mauro Icardi, divorzio a cifre stellari

Wanda Nara e Mauro Icardi orami sono lontani dalla riconciliazione e il divorzio è dietro l’angolo. Si parla già di grosse cifre e importanti movimenti tra i due.

“A La Tarde“, il legale di Wanda Nara spiegò: “ Alcuni immobili sono stati lasciati a Wanda e contanti, e lo stesso è stato lasciato a Icardi. Ognuno gestisce il suo patrimonio, l’hanno firmato lo scorso anno “. Inoltre, secondo la conduttrice Estefi Berardi, “Wanda rimarrebbe con 100 milioni di dollari“.

Qualche settimana fa, Wanda Nara raccontò a Vanity Fair di aver firmato un accordo di separazione, spiegando anche i motivi: “Abbiamo firmato la separazione.

Non voleva ed è stato difficilissimo, perché io a lui voglio ancora molto bene. Ma le cose non andavano, in casa l’atmosfera era pesante”.

La showgirl bacia L-Gante

Wanda Nara e il cantante L-Gante sono stati avvistati insieme in una discoteca di Buenos Aires. Usciti da un locale, i due si sarebbero lasciati andare a baci ed effusioni. E sui social hanno postato foto della serata insieme durante la semifinale dei Mondiali del Qatar Argentina-Croazia.

