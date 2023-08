Wanda Nara: “Icardi voleva lasciare il calcio”. Il racconto di come ha scoperto la malattia

Wanda Nara e Mauro Icardi si sono uniti in un periodo non semplice della showgirl argentina dopo la scoperta della malattia.

Wanda Nara ha confessato che Icardi aveva intenzione di lasciare il calcio dopo aver saputo della malattia della compagna. Inoltre, la showgirl argentina ha rivelato di come ha scoperto di essere malata.

Wanda Nara: “Icardi voleva lasciare il calcio”

Wanda Nara si è raccontata dopo aver scoperto la malattia. Nelle sue parole la rivelazione anche di Mauro Icardi che voleva lasciare il calcio giocato. “Mauro voleva lasciare la sua carriera, mia sorella Zaira è tornata dalle vacanze, mia madre era sdraiata per terra, i miei figli piangevano per quello che avevano sentito. Sono diventata forte, ma tutto è crollato”. A dare notizia è la stessa Nara, in un conversazione avuta con il giornalista argentino Angel De Brito, che ha poi letto alcuni passaggi del messaggio nel suo programma Tv.

Il racconto di come ha scoperto la malattia

La showgirl argentina ha raccontato anche di come ha scoperto di essere malata. “All’inizio le infermiere sono arrivate piangendo e mi hanno abbracciata e io ho detto a Mauro: “Sto per morire e non me lo dicono”. Sono andata nel panico perché non sapevo cosa stesse succedendo. Avevano dei sospetti, ma potevano essere sei malattie diverse, per questo non mi hanno detto niente”.

“Ho fatto cinque esami, i medici non danno mai una diagnosi finché non arriva il risultato della biopsia. Nel mio caso, è stato solo giovedì scorso” ha spiegato la showgirl che però non ha voluto resa pubblica la diagnosi per evitare speculazioni a riguardo e proteggere, probabilmente, anche la propria famiglia.

