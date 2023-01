Guendalina Tavassi in ospedale, cosa è successo: “C’era sangue ovunque”

Guendalina Tavassi finisce in ospedale in codice rosso, cosa è successo? L’ex concorrente dell’Isola dei Famosi racconta la sua disavventura su Instagram: “Mai visto così tanto sangue, sono svenuta”.

Guendalina Tavassi in ospedale, cosa è successo all’ex naufraga

Guendalina Tavassi ha spaventato il suo pubblico sul web nelle ultime ore, annunciando un improvviso incidente. Ieri sera, dopo un pomeriggio passato con l’amica Carmen Di Pietro, l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi è finita d’urgenza in ospedale, in codice rosso. Inizialmente ha ironizzato sulla sua situazione con una storia su Instagram, in cui appare stesa sul letto della clinica: “Dal parrucchiere all’ospedale è n’attimo!”.

Poi, dopo un’ora di preoccupazione per il pubblico, arriva il chiarimento della influencer, ormai sana e salva tra le mura di casa. Per Guendalina è stato un grosso spavento: “Ero tornata a casa e di punto in bianco mi comincia ad uscire sangue dal naso tipo rubinetto aperto per 10 minuti. Mai visto così tanto sangue in vita mia. Sono svenuta perché ne ho perso davvero tantissimo. Per fortuna mi hanno fatto entrare subito in codice rosso, fatto flebo e visita”.

L’ironia dell’influencer: “Adesso mi riprendo con un panino al MC”

Guendalina ha reagito alla disavventura con un po’ di ironia: “Adesso magno e mi riprendo. Ora mi ordino un bel panino al Mc”. Poco dopo il video, l’influencer ha confermato la sua cena da fast food con un’altra storia, in cui si giustifica scherzosamente: “Io nella ricetta lo avevo letto!”.