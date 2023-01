Wanda Nara e Keita, duro attacco alla showgirl argentina: le parole della moglie del calciatore

Wanda Nara e Keita sono finiti al centro di gossip. Per un viaggio in Dubai, la stampa argentina e non solo si è scatenata. Così nelle scorse ore sarebbero arrivate le smentite ma anche duri attacchi contro la showgirl argentina che finisce sempre al centro di polemiche.

Wanda Nara e Keita, duro attacco alla showgirl argentina

Su Wanda Nara e Keita si è scritto molto se non troppo. La stampa argentina e così anche Icardi hanno fatto girare la notizia che i due avrebbero una storia, mettendo in discussione in particolare il matrimonio del calciatore Keita.

Sono arrivate così le parole ufficiali di Keita. “Mi dispiace tantissimo che mia moglie Simona e i miei due splendidi figli siano finiti al centro di questa bufera mediatica infondata“, ha scritto l’ex Inter, per poi proseguire: “Chiedo vivamente a tutti di rispettare la mia famiglia, che è totalmente estranea alle vicende narrate“.

Le parole della moglie del calciatore

Tuttavia, le parole di Simona, ,moglie di Keita, sono state molto duro contro la showgirl argentina. Con una storia su Instagram ha lanciato chiare accuse e offese nei suoi confronti. Prima ha commentato il rapporto malsano che ha l’ex coppia Wanda e Icardi. “Vivono di queste notizie. Non vogliamo averci niente a che fare. Vivono così e ti fanno saltare la testa. Sono come bambini. Non vogliamo che i nostri nomi siano menzionati e accostati a loro ” ha detto Simona. “Ciò che accade a noi oggi può accadere a qualcun altro domani. Come puoi pensare di dire una cosa del genere?”. Poi, ecco l’attacco molto duro contro Wanda. “Esistono donne. Serie, sensibili, sincere, sensuali. Che belle, queste donne profumano di pulito. E poi esistono quelle donne chiamate in gergo italiano Wacche“.

