Lil Jolie, chi è la Billie Eilish italiana ad Amici 23: vita privata, Instagram, canzoni

Chi è Lil Jolie, la “Billie Eilish italiana” nel cast di Amici 23. La giovane artista campana ha scelto il suo nome d’arte ispirandosi all’attrice hollywoodiana Angelina Jolie. Cosa sappiamo sul suo conto?

Chi è Lil Jolie di Amici 23, vita privata e carriera della giovane cantante

Nata nel 2000 a Calvi Risorta, in provincia di Caserta, Lil Jolie, all’anagrafe Angela Ciancio, ha 23 anni ed è una delle cantautrici in gara nella 23esima edizione di Amici di Maria De Filippi. Artista in ascesa, prende il suo nome d’arte dall’attrice hollywoodiana Angelina Jolie, da lei molto apprezzata nel film Ragazze interrotte. Oggi vive a Milano, dove sta inseguendo il sogno di costruirsi una carriera nel mondo della musica. Molti addetti ai lavori avevano già notato il talento di Lil Jolie prima della sua partecipazione al talent show di Canale 5, definendola per il suo stile e la sua voce la “Billie Eilish italiana”. Da parte sua la cantante ha rivelato di non apprezzare il paragone in un’intervista concessa a Billboard.it: “Non mi piace essere targhettizzata ed etichettata. Io sono solo un testimone della mia musica, e quando la musica esce non è più mia, è di tutti. Io voglio solo essere me stessa”.

Lil Jolie si è avvicinata alla musica imparando a suonare la chitarra e ha cominciato la sua carriera artistica nel 2018, quando pubblica i suoi primi brani su Soundcloud. In seguito viene notata dal producer e musicista romano Close Listen, con cui inizia una fruttuosa collaborazione. Negli ultimi anni ha pubblicato diversi brani come il suo singolo di debutto Farsi male e il suo ultimo lavoro, Lingue, incluso nel suo primo disco uscito nel 2022, Bambina. “Nella scrittura di questo album ho ascoltato tanti cantautori italiani che mi hanno ispirato molto.” -ha spiegato Lil Jolie, parlando del suo album- “Ma sento anche molta musica contemporanea, e mischiare le due cose ha dato vita a questo lavoro”. Nel 2023 si presenta ad Amici con l’inedito Follia e cantando la sua versione di Per un’ora d’amore dei Matia Bazar. La cantautrice ha attirato subito l’attenzione di Rudy Zerbi, che l’ha portata nella sua squadra.

Vita privata e social network

Si sa ancora molto poco per quanto riguarda la vita privata e sentimentale di Lil Jolie. Pochissimi gli indizi anche sul suo profilo Instagram, che ad oggi ha già un seguito di oltre 30mila follower, nonostante i suoi pochissimi post.