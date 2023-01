La cantante Alessandra Amoroso, lanciata grazie al talent condotto da Maria De Filippi, si mostra sulla neve in costume, proprio come aveva fatto l’influencer Chiara Ferragni.

Alessandra Amoroso sulla neve in costume come Chiara Ferragni

La cantante Alessandra Amoroso, seguendo il trend lanciato da Chiara Ferragni, ha deciso di sfidare il freddo invernale e si è mostrata in costume sulla neve mentre indossa un costume intero (con dietro un bellissimo sfondo montanaro). Niente sciarpe quindi o felponi, ma soltanto costume da bagno. A mostrarsi così però, inaspettatamente, è stata Alessandra Amoroso la quale ha approfittato di una vacanza in montagna con gli amici per mostrare il suo lato B su Instagram. A differenza di Chiara Ferragni, però, la Amoroso che però opta per un costume intero con degli Ugg ai piedi e un cappellino di lana.

Le reazioni del web

Dopo questa foto postata dalla cantante, il web è diviso tra chi le fa i complimenti per il bellissimo fisico e chi, invece, prende questa occasione per fare critiche alla Amoroso. Tra i commenti, ad esempio, c’è anche chi punzecchia la Amoroso facendo notare che questa fotografia non è nient’altro di una imitazione di quanto già fatto dall’influencer Chiara Ferragni.