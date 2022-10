Simone Casula, chi è: vita privata ed esperienza a Ballando con le stelle

Simone Casula è un ballerino professionista che per la sua passione e lavoro ha girato il mondo. Dopo una serie di esperienze arriva tra i maestri del programma di Rai 1 Ballando con le stelle condotto da Milly Carlucci.

Simone Casula, chi è: vita privata

Simone Casula nasce nel 1991 a Cagliari. La passione per la danza fin da bambino l’ha portato in giro per il mondo finché è diventata la sua professione.

In seguito si è specializzato in balli latino-americani. Ha vinto due volte i campionati mondiali di Show Dance e nove volte i campionati italiani. In un’intervista a Unione Sarda ha svelato di avere un rapporto speciale con sua nonna, che sarebbe stata la sua prima fan e che non si sarebbe persa neanche una delle sue esibizioni in tv. Il ballerino abita a Cagliari, ma non si sa se sia fidanzato o se sia single.

Inoltre, ha alcuni tatuaggi sul corpo ed è solito indossare un ciondolo a forma di croce.

Esperienza a Ballando con le stelle

Casula è uno dei nuovi maestri di ballo di di Ballando con le stelle 2022 in coppia con Rosanna Banfi. Tra i maestri, c’è il rientro di Veera Kinnunen dopo la maternità e quello di Angelo Madonia. Poi, ecco i nuovi professionisti: Pasquale La Rocca, italianissimo vincitore di due edizioni irlandesi e una belga di “Ballando con le stelle”, Roly Maden, cubano ma italiano di adozione, il siciliano Simone Arena e Moreno Porcu dalla Sardegna.