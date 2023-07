Voghera, chi è la mamma che ha strangolato il figlio: le parole strazianti del padre di Luca

Voghera, chi è la mamma che ha ucciso il figlio di un anno: la donna soffriva di depressione e non poteva rimanere da sola. Infatti, era sorvegliata continuamente. Tuttavia, è successa lo stesso la tragedia.

Voghera, chi è la mamma che ha strangolato il figlio

Elisa Roveda è la mamma che ha strangolato il figlio di appena un anno nella città di Voghera. La donna soffriva di una grave forma di depressione e oggi a 45 anni è sorvegliata in psichiatria nel Policlinico San Matteo di Pavia. La donna non poteva rimanere da sola ed era seguita dalla famiglia. Tuttavia, rimanendo da sola un’oretta, in preda a raptus ha strangolato il figlio di anno Luca. La donna stessa ha avvisato i Carabinieri confermando di aver ucciso il figlio.

Elisa si era sposata con il marito Maurizio nel 2017 e dopo cinque anni di prove, nel 2021 è arrivata la tanta attesa gravidanza .Dopo la maternità Elisa era tornata a lavoro part-time nello studio di commercialisti dove lavorava, ma dai primi di giugno a causa di un forte disagio psichico aveva smesso di lavorare e stava seguendo una cura a base di psicofarmaci. I medici avevano consigliato ai familiari di sorvegliarla giorno e notte e non lasciarla sola. Tuttavia, nel cambio tra il marito e la nonna del piccolo è trascorso del tempo in cui Elisa è rimasta da sola con il figlio ed è arrivata la tragedia.

Iscriviti alla nostra newsletter: le notizie e gli approfondimenti, in anteprima

Le parole strazianti del padre di Luca

“Sono morto anch’io: non potrò mai perdonarmi di essere andato al lavoro, di averla lasciata sola. Non stava bene, ma una simile tragedia era inimmaginabile”, ha detto Maurizio Baiardi, il papà del piccolo, uscendo dalla caserma dei carabinieri di Voghera.

Il padre di Elisa, Marco, racconta invece che “da un mese e mezzo aveva paura a stare da sola, a guidare la macchina. Non voleva rimanere da sola. Non si poteva lasciarla da sola. Il marito è andato al lavoro ed è rimasta sola prima che arrivasse la mia ex moglie, doveva chiamarmi, io sarei venuto”.

“Rimaniamo attoniti di fronte ad un bimbo strappato alla vita da un gesto terribile – ha commentato sui social la sindaca di Voghera, Paola Garlaschelli -. Attendiamo di sapere di più dalle Forze dell’Ordine sulla tragedia che questa mattina ha sconvolto la nostra città. Per ora, un pensiero di dolore enorme e di vicinanza alla famiglia”.

LEGGI ANCHE: Van der Sar, come sta l’ex portiere: l’ultimo comunicato dell’Ajax