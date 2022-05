Bill Gates apre hotel a San Pietro in Vaticano ma è polemica

Bill Gates apre hotel a San Pietro: il miliardario e fondatore di Microsoft ha deciso di investire a Roma e con precisione nel territorio del Vaticano con una struttura davvero lussuosa.

Bill Gates apre hotel a San Pietro in Vaticano

Bill Gates sta investendo in Italia e con precisione in Vaticano a Roma. Il fondatore di Microsoft ha pensato di aprire un lussuoso Hotel che dovrebbe sorgere nell’antico Palazzo della Rovere, in via della Conciliazione a Roma, per alcuni secoli sede dei gesuiti e poi passato all’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme.

La struttura dovrebbe prevedere 64 stanze, 11 suite executive e 2 super suite, con un costo minimo di affitto a notte pari a 490 euro. Il tutto dovrebbe costare oltre 50 milioni di euro da spendere in 27 anni.

Scattano le polemiche

Dopo che è stata diffusa la notizia sono scattate alcune polemiche. A vincere la gara e il bando è stata la compagnia Fort Partners/Four Seasons, di proprietà al 75% di Bill Gates che ha fornito l’offerta più vantaggiosa.

Tuttavia, questi enormi spese andrebbero a cozzare contro i valori e le idee di Papa Francesco che cerca di evitare sempre di ostentare ricchezza. Dunque, la presenza del nuovo Hotel lussuoso del miliardario Bill Gates nel cuore del Vaticano strida.

LEGGI ANCHE: Bill Gates si compra Venezia: suo lo storico Hotel Danieli