Viviana Masini, chi è la mamma di Marcell Jacobs

Viviana Masini è la mamma di Marcell Jacobs, l’uomo che è stato incoronato con la medaglia d’oro olimpica come “più veloce del mondo” dopo il trionfo ai 100 metri di Tokyo. Conosciamo meglio la mamma di Marcell Jacobs.

Marcell Jacobs e la mamma

Marcell Jacobs è nato il 26 settembre del 1994 a El Paso, in Texas. Ma ci ha vissuto poco perché nel giro di un anno si era già trasferito in Italia.

I suoi genitori si erano spostati a El Paso per permettere al padre Lamont Jacobs di proseguire la carriera militare ma la mamma Viviana Masini decide di tornare in Italia partendo alla volta del Lago di Garda (precisamente a Desenzano del Garda) con il piccolo Marcell. È proprio la mamma, dunque, che ha cresciuto Marcell Jabobs, il quale è stato per tanti anni molto distante dal padre con rapporti ridotti al lumicino.

Chi è Viviana Masini, mamma di Marcell Jacobs

Viviana Masini, di origini venete, ha 44 anni. Non è una donna che ama molto i riflettori, ma dopo la vittoria del figlio alle olimpiadi si è espressa su quella che è stata la vita di sacrifici del figlio. “La vita di Marcell è stata un grande sacrificio. È vissuto senza padre e gli ho fatto da papà e mamma.

Ha superato tante difficoltà e ora si merita tutto. Avevo buone sensazioni dopo che avevo trascorso un mese con lui e i suoi fratelli a Tenerife. Da quel periodo sono cambiati i suoi progetti ed è arrivato alla vittoria all’Olimpiade”