Alessandra Mastronardi-Ross McCall: è finita, matrimonio annullato

Matrimonio annullato, è finita tra Alessandra Mastronardi e Ross McCall?

Secondo i reporter di Diva e Donna, si è abbattuto un ciclone sulla vita privata di Alessandra Mastronardi. Secondo il settimanale di gossip, l’attrice 35enne avrebbe annullato le nozze con il fidanzato Ross McCall. Per il momento non c’è alcuna conferma ufficiale da parte dei diretti interessati, ma per Diva e Donna la loro storia è ormai ai titoli di coda.

I due attori si erano conosciuti nel 2020 sul set di About Us dove sembrava essere scattata la scintilla. “Io e Ross ci siamo conosciuti tramite amici, poi ci siamo frequentati a Roma sul set di Us, il film scritto e interpretato da lui. Qualche mese dopo è scattato l’amore”.

La proposta di matrimonio dell’attore scozzese era arrivata nel 2021, in occasione del compleanno della compagna. Secondo alcune voci i due avevano intenzione di sposarsi entro la prossima estate, ma la stessa Mastronardi smentì la notizia.

Gli attori erano in attesa del momento giusto, che sarebbe potuto essere anche tra un anno o due: “Vorremmo un momento romantico, privato e personale, e uno bello per i famigliari e gli amici”.

Nessuna dichiarazione dalla coppia, arriva un indizio sui social

Alessandra Mastronardi, da sempre molto riservata, non ha ancora rilasciato alcuna dichiarazione sulle indiscrezioni di Diva e Donna. Tuttavia sono molti ad aver notato che il suo profilo instagram è stato letteralmente “spogliato”: sono scomparse tutte le romantiche foto di coppia con Ross McCall.

In mancanza di notizie ufficiali, è difficile stabilire i possibili motivi della rottura. Negli ultimi mesi i due attori avevano cominciato un periodo di convivenza alternata, tra Roma e Londra. Che sia bastato vivere sotto lo stesso tetto per scoppiare? L’articolo di Diva e Donna azzarda l’ipotesi di una possibile simpatia di Alessandra Mastronardi verso un terzo misterioso, che avrebbe turbato l’armonia della coppia.