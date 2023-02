Viva Rai2…Viva Sanremo! in diretta su Rai 1: quando va in onda con Alessia Marcuzzi ospite fissa

Viva Rai2…Viva Sanremo! arriva in televisione in diretta: tutto è pronto per il programma di Fiorello che si appresta a commentare il Festival. Nelle ultime ore, è arrivato l’annuncio anche dell’ospite fisso.

Viva Rai2…Viva Sanremo! in diretta su Rai 1: quando va in onda

Fiorello arriva al DopoFestival con il suo programma Viva Rai2. Il conduttore siciliano insieme a Biggio e tutto il cast del suo programma, saranno in diretta dal Glass studio di Via Asiago per commentare su Rai 1 da martedì 7 a venerdì 10 febbraio il Festival della canzone italiana. Quarantacinque minuti di notizie, varietà e curiosità dall’Ariston, subito dopo la puntata di Sanremo, grazie anche agli scoop e i collegamenti in diretta con l’inviato, Gabriele Vagnato. Mercoledì, giovedì e venerdì mattina poi, alle 7.15 su Rai 2, andrà in onda “Viva Rai2…Viva Sanremo! bis”, una replica di quanto mandato in onda la sera precedente su Rai1.

Alessia Marcuzzi ospite fissa

Nelle ultime ore, inoltre, è arrivato l’annuncio di Alessia Marcuzzi che sarà ospite fissa di Fiorello a Viva Rai2…Viva Sanremo! L’annuncio è arrivata dalla stessa Marcuzzi, ospite del programma Che tempo che fa: “Mi ha chiamato Rosario stamattina mentre ero sul treno. Voglio darti una notizia, mi ha detto, sarai la donna del mio Festival. Viva Rai 2… Viva Sanremo! Commenterò i look del matrimonio. Sarò con loro, non so di preciso cosa farò, mi ha chiesto se sarò pronta a tutto. Non so nemmeno se andremo a Sanremo, saprò tutto domani, ma di base saremo a Via Asiago. Ho detto solo di sì, non riesco a dir di no”. Poi, ha aggiunto: “Avevo organizzato il gruppo di ascolto – ha raccontato Marcuzzi a Fazio – ma dopo la telefonata di Rosario non se n’è fatto più nulla”. La Marcuzzi tornerà in onda con una puntata speciale Boomerissima il 14 febbraio 2023.