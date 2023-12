Viva Rai2 di Fiorello si ferma dopo gli ascolti top: quando riprende il programma

Viva Rai2 chiude il 2023 con l’ultima scoppiettante puntata con Fiorello sempre protagonista. Lo show del comico siciliano ritornerà nel 2024 dopo una lunga pausa.

Viva Rai2 di Fiorello si ferma dopo gli ascolti top

Viva Rai2 si ferma per la pausa natalizia con l’ultima puntata che è andata in onda venerdì 22 dicembre. Fiorello continua a battere i record di ascolti, nonostante la fascia mattutina. Il comico siciliano riesce a far collegare 1 milione di telespettatori che ogni mattina scelgono la leggerezza e l’ironia del suo programma. Lo showman siciliano è diventato una punta di diamante preziosa per il servizio pubblico, dopo i sorprendenti addii.

Quando riprende il programma

Il programma di Fiorello ritornerà il 15 gennaio, dopo una lunga pausa natalizia proiettandosi poi verso il Festival di Sanremo. L’ultima puntata del 2023 è terminata con il lancio della musica natalizia dicendo: “In una canzoncina di Natale, Gesù è diventato cucù” e continua leggendo dalla sua bizzarra rassegna stampa quotidiana: “Il politicamente corretto sta diventando surreale! 2024 anni fa, Gesù è stato qua. Me lo immagino lassù, alla destra del Padre, mentre ci guarda e dice: “Papà che stanno dicendo? Posso tornare?”. Gesù, torna, ti prego, noi ti aspettiamo a braccia aperte! Ma non andare da Fazio, vieni prima da noi! Mi raccomando Salvatore”.

Poi, sui vescovi e le benedizioni gay: “Come si fa a dire che non si possono benedire degli esseri umani?! Mi rivolgo direttamente al cardinale Gerhard Müller. Müller, ti mando un gay pride sotto casa, ma non un gay pride normale, uno brasiliano! La benedizione deve essere per tutti…Tranne che per Casciari!”. Sulla piattaforma di Raiplay si possono recuperare tutte le puntate.

