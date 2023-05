Davide Dattoli, chi è il CEO di Talent Garden: carriera, vita privata, moglie

Chi è Davide Dattoli, giovane CEO di Talent Garden. Imprenditore bresciano di successo, è stato incluso nella lista degli under-30 più influenti d’Europa della rivista Forbes. Scopriamo qualche informazione in più sul suo conto.

Chi è Davide Dattoli, vita privata e carriera del CEO di Talent Garden

Nato a Brescia il 18 luglio 1991, Davide Dattoli ha 32 anni ed è un giovane imprenditore, fondatore e CEO di Talent Garden, startup leader in Europa nel settore del co-working e della formazione digitale. Talent Garden è una rete di piattaforme e spazi condivisi per aziende, startup e professionisti del settore digitale. L’impresa ha sede a Milano e ad oggi ha ben 4500 dipendenti. Negli anni si è espansa in ben otto paesi, creando ben 26 campus. “Vengo da una famiglia di imprenditori.” -ha spiegato Dattoli in un’intervista a Repubblica– “Mio padre ha aperto diversi ristoranti nella città dove sono nato e mia madre organizza eventi. E proprio lavorando nel ristorante ho imparato cosa vuole dire l’ospitalità”.

Il suo rapido successo gli è valso un posto nella lista degli under-30 più influenti d’Europa pubblicata dalla prestigiosa rivista americana Forbes nel 2019, unico imprenditore italiano incluso dal giornale. “Smart Working significa trovare un equilibrio che si traduce in un team ad alte prestazioni, guidato da efficienza e produttività.” -ha spiegato Dattoli alla rivista- “Un risultato che si può ottenere solo bilanciando le esigenze aziendali e quelle dei propri dipendenti in un ambiente di lavoro flessibile, e il coworking è progettato appositamente per questo”. Nel 2023 pubblica il suo primo libro, Sapere è potere, scritto a quattro mani con il monaco Claudio Ubaldo Cortoni. È possibile seguire Dattoli sui social sulle sua pagine Instagram e Facebook, dove ha oltre 10mila follower.

Vita privata, chi è sua moglie?

Davide Dattoli ha trovato la sua anima gemella in Giada Zhang, imprenditrice classe 1992 nativa di Pechino. I due si sono sposati nel dicembre del 2022. In Italia dall’età di 4 anni, ha fondato il Mulan Group, impresa gastronomica di successo, prima ad introdurre i tradizionali piatti asiatici nella grande distribuzione italiana ed europea. Davide e Giada si incontrano per la prima volta nel 2019, proprio grazie al loro lavoro e da allora non si sono più separati.

Si sono sposati nella meravigliosa Reggia di Venaria, in una celebrazione della loro unione organizzata da Guestini Style. “Volevamo che il nostro matrimonio fosse un ponte tra le nostre culture.” -hanno spiegato i due sposi in un’intervista concessa a Vogue– “Non un matrimonio italiano e, non uno cinese. Una commistione, esattamente come la nostra coppia. Così abbiamo scelto uno dei luoghi più magici e simbolici dell’Italia per un matrimonio invernale: la Reggia di Venaria. All’interno, però, abbiamo portato un cuore d’Asia: danze del dragone, piatti tradizionali, e persino la cerimonia del tè. Il matrimonio è stato celebrato in tre lingue: italiano, cinese e inglese per i nostri 300 ospiti provenienti da tutto il mondo”.