Leandro Paredes, sconto sul riscatto dal PSG: la Juve ci ripensa?

Leandro Paredes, il PSG propone sconto sul riscatto: il giocatore vuole restare

Dopo il goal decisivo nella vittoria per 2-1 della Juventus contro il Lecce, si è tornati a parlare di Leandro Paredes, reduce da un anno per nulla entusiasmante in maglia bianconera. Pochi alti, tanti bassi è il bilancio del suo prestito a Torino, che sembra destinato a non portare ad un riscatto definitivo. L’accordo con il PSG prevedeva l’obbligo di riscatto in caso di qualificazione agli ottavi di Champions League, obbiettivo mancato dagli uomini di Massimiliano Allegri. Il diritto di riscatto di Paredes prevede una spesa di circa 22,6 milioni a cui si aggiungono altri 5 milioni tra bonus ed altri oneri. Considerati i dubbi della Juventus, il PSG ha provato a venire incontro ai bianconeri, proponendo sia sconti sul riscatto che formule di pagamento più convenienti.

Da parte sua Leandro Paredes, intervistato nel post-partita di Juventus-Lecce, ha detto di trovarsi bene a Torino: “Sono felice qui, in tutte le famiglie ci sono delle discussioni. Andiamo avanti insieme. Se resto? Non lo so, vivo la mia vita giorno dopo giorno e speriamo nella soluzione migliore per tutti. Io sono felice, anche la mia famiglia, spero di rimanere qui”.

La Juve è inamovibile, Leandro torna in Francia

Nonostante le parole del centrocampista e le proposte dei parigini, tuttavia, i dirigenti della Juventus non sembrano disposti a cambiare idea. Il regista argentino ha deluso le aspettative e non verrà rimpianto, complice anche un reparto pieno di giovani promesse come Nicolò Fagioli, Fabio Miretti ed Enzo Barrenechea, a cui si aggiunge il possibile ritorno di Nicolò Rovella. A convincere poco è anche l’ingente ingaggio del 28enne, che prende circa 7 milioni di euro netti a stagione. Decisamente troppo considerato il suo rendimento in campo.