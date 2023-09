Lungo infortunio per Dodò, quando rientra il giocatore della Fiorentina?

Lungo infortunio per Dodò, quando rientra il terzino brasiliano della Fiorentina? Si fa più grave la situazione del difensore verdeoro, bloccato da un problema muscolare nei primi minuti del match contro l’Udinese.

Brutte notizie per i tifosi viola, lo stop di Dodò potrebbe essere molto più lungo del previsto. Il terzino brasiliano della Fiorentina era uscito per un infortunio muscolare dopo appena 6 minuti di gioco nella vittoria per 2 a 0 contro l’Udinese, dopo aver piazzato a terra la gamba destra con un movimento innaturale. Uscito dal campo zoppicando, sostenuto da compagni e staff, ha creato preoccupazione nel coach Vincenzo Italiano, che nel post-gara ha commentato: “Dodò? Sembra sia qualcosa al ginocchio, gli si è un po’ girato. Non si sa ancora l’entità dell’infortunio, vedremo dopo gli esami, mi auguro con tutto il cuore che non sia nulla di grave”.

Purtroppo per i viola e per il terzino carioca, i primi esami di rito non hanno portato risposte positive. Dodò ha infatti riportato una lesione al legamento crociato anteriore del ginocchio destro, una diagnosi che lo terrà fuori dal campo per parecchio tempo. Il terzino dovrà essere sottoposto ad un intervento chirurgico, la cui sede e data saranno stabiliti nelle prossime ore. In base alle prime analisi il calciatore dovrà restare fermo per almeno sei mesi, e non dovrebbe rientrare prima dell’aprile 2024.

Chi lo sostituirà sulla fascia destra, le alternative di Italiano

Una tegola importante per gli uomini di Vincenzo Italiano, che ora dovrà fare a meno del proprio terzino titolare per tutta la fase a gironi della Conference League e per almeno 26 partite di campionato. La Fiorentina dovrà puntare forte su Michael Kayode, giovane italo-nigeriano classe 2004 con un passato nelle giovanili della Juventus. Il giovane terzino ha già fatto gli auguri di pronta guarigione al suo amico e collega di fascia: “Forza fratello mio, ti aspettiamo più forte di prima”. In alternativa, i toscani potranno contare su un altro giovane del vivaio, il 22enne Niccolò Pierozzi, al momento alle prese con un problema muscolare.