Tony Colombo, chi è il cantante neomelodico arrestato: vita privata, moglie e canzoni

Tony Colombo è il famoso cantante neomelodico che è stato arrestato insieme alla moglie Tina Rispoli, legata alla camorra. La notizia ha fatto scalpore.

Tony Colombo, chi è il cantante neomelodico arrestato

Tony Colombo è il famoso cantante neomelodico arrestato insieme alla moglie Tina Rispoli in un blitz anticamorra che è stato effettuato nella mattinata di martedì 17 ottobre 2023. I due coniugi risultano indiziati, negli arresti complessivi di 27 persone, dei reati di associazione mafiosa, concorso esterno in associazione mafiosa, estorsione aggravata, violenza privata aggravata, associazione a delinquere finalizzata alle turbative d’asta aggravata agevolata, associazione a delinquere aggravata dall’aver agevolato un clan mafioso e dal carattere della transnazionalità finalizzata al contrabbando dei tabacchi lavorati esteri. Nell’indagine sono stati sequestrati anche beni per 8 milioni di euro.

Il cantante neomelodico e la moglie, secondo gli inquirenti, avrebbero fatto affari con il clan di Secondigliano con una somma complessiva di 500mila euro che il sodalizio avrebbe reinvestito per l’acquisito dei materiali e dei macchinari necessari all’allestimento di una fabbrica di sigarette che è stata sequestrata. Inoltre, la coppia ha creato un brand d’abbigliamento, il “Corleone”, e realizzato una bevanda energetica denominata “9 mm”. I due marchi, hanno spiegato le forze dell’ordine, sono chiaramente “evocativi e quasi ammiccanti al mondo della criminalità organizzata”.

Iscriviti alla nostra newsletter: le notizie e gli approfondimenti, in anteprima

Tony Colombo: vita privata e moglie

Il nome del cantante all’anagrafe è Antonino Colombo e la sua carriera inizia da piccolino. A 9 anni pubblica già un album e prende parte a un tour internazionale. Nato a Palermo l’11 maggio del 1986. A 18 anni si sposa con Luana La Rosa dalla quale si separa dopo aver conosciuto Tina Rispoli, ex moglie di un boss della camorra, Gaetano Marino. I due si sposano nel marzo 2019 a Napoli. Quest’unione ha fatto scalpore si per la cerimonia in pompa magna e trash che si è consumata a Napoli sia per il legame con la camorra. Dal matrimonio con Luana La Rosa, Tony ha avuto 3 splendidi figli: Julie Colombo, Emmanuela Lia Rosa Colombo e Marco Colombo.

Le canzoni famose

Tra le sue canzoni più note c’è sicuramente “Ti aspetto all’altare” che viene utilizzata spesso nelle serenate napoletane ma anche siciliane. Tanti suoi concerti vanno sold out.