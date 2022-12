Vinicio Marchioni, chi è l’attore, Freddo di Romanzo Criminale: film, moglie, figli, balbuzie

Chi è Vinicio Marchioni, attore italiano con Claudio Bisio in Vicini di casa. È diventato famoso dando il volto a il Freddo in Romanzo Criminale. Scopriamo qualcosa in più sull’interprete e regista romano di origini calabresi, dalla lunga carriera alla lotta con la balbuzie. Quali sono i suoi film più famosi? Chi sono sua moglie e i suoi figli?

Chi è Vinicio Marchioni, vita privata e carriera dell’attore e regista romano

Nato a Roma da madre calabrese il 10 agosto 1975, Vinicio Marchioni ha 47 anni ed è un noto attore e regista italiano.

Fa i suoi primi passi nel mondo della recitazione nel 1995, a teatro, e si forma artisticamente all’Accademia dello Spettacolo di Roma, dove si diploma nel 2000. Fa il suo esordio in tv recitando in un episodio di R.I.S. – Delitti imperfetti nel 2006. Trova il successo tra il 2008 e il 2010, intepretando il Freddo in Romanzo Criminale. Questo ruolo gli è valso anche una breve esperienza come conduttore su La7, dove presenta la docu-fiction Città criminali. Fa il suo esordio al cinema nel 2009, nel film comico antologico Feisbum! – Il film.

Nel corso della sua carriera appare in molte altre pellicole e in serie televisive. Recita in 20 sigarette, To Rome with Love, Tutta colpa di Freud, The Place, Quanto basta, Siccità, I predatori e L’ombra di Caravaggio. Negli anni si disimpegna anche come regista: dirige il cortometraggio La ri-partenza e il documentario Il terremoto di Vanja – Looking for Cechov.Nel 2022 affianca Claudio Bisio in Vicini di casa, commedia diretta da Paolo Costella e remake del successo spagnolo Sentimental.

Vita privata: moglie, figli

Vinicio Marchioni ha una compagna, l’attrice e ballerina Milena Mancini, che ha sposato il 24 settembre 2011 nella chiesa di Santa Rita da Cascia a Roma.

Dal loro amore sono nati due figli. Il primo ad agosto del 2011, il secondo nell’ottobre del 2012. I due si incontrano per la prima volta durante i provini per Romanzo Criminale. Milena fu molto colpita da Vinicio: “Quando ci siamo conosciuti, ho intuito subito che non era una storia da una notte. Ho avuto paura. E mi sono fatta aspettare per un mese”. L’attore è molto grato a sua moglie: “È merito suo se abbiamo un equilibrio familiare, è lei il perno centrale della nostra casa”.

Vinicio Marchioni è balbuziente? “È un’anomalia e come tale va trattata”

Vinicio Marchioni ha spesso raccontato della sua lotta con la sua lieve balbuzie: “È un’anomalia e come tale va trattata”. Lo racconta in un’intervista al quotidiano La città di Salerno: “Tanti ragazzi che ne soffrono mi contattano sui social e conosco anche diversi genitori che hanno figli con questo problema”. L’attore ha affermato di lavorare molto per limitare gli effetti di questo suo problema e di essere stato aiutato soprattutto dalla recitazione: “Già a scuola mi sono reso conto che non lo facevo più alle recite ma ancora non pensavo di fare l’attore”. In particolare, ad aiutarlo sono stati gli esercizi di dizione e la grande preparazione necessaria per recitare a teatro: “Odio sembrare un eroe, l’attore che nonostante nella vita vera farfugli una parola sì e una no, quando va in scena non si impappina mai”.