Vincenzo Mollica festeggia 70 anni a Viva Rai2!, Fiorello: “Tu sei lo spettacolo”

Vincenzo Mollica festeggia i suoi 70 anni con Fiorello a Viva Rai2!, i complimenti del conduttore: “Tu sei lo spettacolo, il cinema, la musica”. I ringraziamenti del giornalista: “Ho scelto te perché sei una benedizione”.

Vincenzo Mollica fa 70 anni, i festeggiamenti con Fiorello a Viva Rai2!

L’amato giornalista di spettacolo Vincenzo Mollica, nato a Formigine il 27 gennaio del 1953, ha festeggiato i suoi 70 anni d’età in compagnia di Rosario Fiorello nel suo Viva Rai2!. Il conduttore ha dedicato un commovente omaggio allo scrittore, celebrato su un vero e proprio trono in via Asiago. Tanti momenti ironici e divertenti, come l’arrivo di una finta torta gigante con all’interno una ballerina mascherata da Giorgia Meloni. “Mi sembra un po’ troppo che la presidente del consiglio venga a farmi gli auguri” scherza Mollica. Fiorello gli prepara anche un filmato con spezzoni di alcune delle interviste e collegamenti dall’Ariston di Sanremo. Spazio anche per Topolino, per l’occasione il fumetto settimanale ha dedicato a Mollica una nuova storia del suo alter ego pennuto, Vincenzo Paperica: “è il mio secondo compleanno, mentre il terzo lo festeggio per il pupazzo della sciabarabba di Fiorello”.

I complimenti di Fiorello e l’emozione del giornalista: “Sei una benedizione”

Rosario Fiorello ha riempito di complimenti Vincenzo Mollica, con il quale ha sempre avuto un rapporto speciale: “Tu rappresenti lo spettacolo, il cinema, la musica”. Il giornalista, in pensione dal 2020 anche a causa dei tanti acciacchi, lo ringrazia preso dall’emozione: “In 40 anni di Tg1 ne ho combinate troppe. Mi fa piacere dell’omaggio che mi fanno oggi a Rai Teche. , e il Tg1 per cui ringrazio Monica Maggioni, veramente grazie. Ma la mattina mi sveglio con Fiorello. Ho scelto di festeggiare stamattina con Rosario Fiorello che per me è una benedizione. Ogni mattina svegliarmi con Fiorello è una benedizione della vita“.