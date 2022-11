Call My Agent su Sky: trama del remake francese, uscita, cast e trailer della serie tv

Call My Agent è una serie tv tratta da una idea di una produzione francese. Come protagonisti ci sono attori che interpretano se stessi.

Call My Agent è una serie v che ha come protagonisti principali attori famosi che intrepretano se stessi. Si tratta di un remake francese che ha avuto successo anche in altri Paese dove è in corso di produzione. Arriva in esclusiva in Italia su Sky.

Call My Agent su Sky: trama del remake francese e uscita

Call My Agent è il remake francese che arriva in Italia in esclusiva su Sky. La messa in onda sarà a partire da gennaio 2023 e la serie tv sarà composta da sei episodi.

La trama ruoto intorno ad avvenimenti che capitano ad attori e personaggi del mondo dello spettacolo con gli agenti che li assistono durante le loro disavventure. Un successo è stato questo progetto tanto da avere una sua produzione, oltre quella francese anche in Cina, Spagna, Germania e Regno Unito.

Call My Agent: cast

Il cast è composto principalmente da attori che interpretano se stessi: Stefano Accorsi, Paola Cortellesi, Matilda De Angelis, Pierfrancesco Favino, Corrado Guzzanti, Paolo Sorrentino, Emanuela Fanelli e Anna Ferzetti.

Mentre gli agenti hanno i volti di Michele Di Mauro (visto ad esempio in ‘I delitti del BarLume’), Sara Drago (‘La grande abbuffata’), Maurizio Lastrico (‘Don Matteo’) e Marzia Ubaldi (‘Suburra – La serie’).

Il trailer della serie tv

Di Seguito, ecco le prime immagine del trailer che è stato pubblicato nelle scorse ore sul web. Tanti sono i volti noti e molto apprezzati del mondo dello spettacolo.

