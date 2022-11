Vincenzo Malinconico, avvocato d’insuccesso: seconda stagione si farà? Ascolti e location della serie tv

Vincenzo Malinconico, avvocato d’insuccesso è la serie tv targata Rai 1 che ha appena terminato con i primi episodi. Molti si stanno già chiedendo cosa ne sarà e se ci sarà una seconda stagione. Intanto, ecco dove sono stati girati i primi otto episodi.

Vincenzo Malinconico, avvocato d’insuccesso: seconda stagione si farà?

Dopo la fine della serie tv targata Rai 1 Vincenzo Malinconico, avvocato d’insuccesso, molti si chiedono della possibilità di avere anche una seconda stagione.

Lo scrittore Diego De Silva, autore del personaggio interpretato da Massimiliano Gallo, si è detto positivo sulla produzione di nuovi episodi, segno che il progetto è al centro dei pensieri della Rai. “Quando quello che hai scritto diventa corpo, parole, gesti, c’è sempre una forma di spiazzamento e di emozione. Sono stato molto presente sul set con Massimiliano Gallo ed è stato un lavoro molto appassionante. Come autore devo dire che mi sento molto fortunato: non è facile trovare una corrispondenza del genere tra il personaggio della fiction e ciò che si è scritto”, ha dichiarato lo scrittore.

Inoltre, De Silva ha affermato: “Siamo già al lavoro per una seconda stagione, i risultati sono incoraggianti”.

Il regista Alessandro Angelini si è detto pronto per il proseguo: “Sarei felice di una seconda stagione, di spunti ce ne sono e poi Malinconico non è solo un avvocato di insuccesso, ma soprattutto un acrobata dei sentimenti, un po’ come tutti noi, la gente l’ha capito e lo sente come un amico“. Intanto, le puntate in replica sono disponibili su RaiPlay.

Ascolti e location della serie tv

La prima puntata della nuova serie di Rai1, che vede protagonista il partenopeo Massimiliano Gallo. ha ottenuto infatti 4.132.000 di telespettatori ed il 23% di share. Anche se poi con il trascorrere delle puntate gli ascolti sono scesi leggermente.

Le riprese sono state fatte tra Salerno (il Tribunale, la stazione marittima, la Villa comunale, il Palazzo Sant’Agostino, il Palazzo Genovese, il chiostro del Duomo, il lungomare cittadino e il centro storico), la costiera amalfitana (Cetara e Vietri sul Mare).

Altre location sono state Cava de’ Tirreni, Nocera Inferiore, Nocera Superiore e Roma.

