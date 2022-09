Gigi Hadid, chi è la modella e nuova fiamma di Leonardo Di Caprio

Chi è Gigi Hadid, supermodella americana e possibile nuova fiamma di Leonardo Di Caprio. La 27enne si è fatta strada nel mondo della moda ed è diventata il volto di molti brand di spicco, come Guess e Desigual. Scopriamo qualcosa in più sulla sua carriera e sulla sua vita privata.

Chi è Gigi Hadid, vita privata e carriera della supermodella californiana

Nata a Los Angeles il 23 aprile 1995, Jelena Noura Hadid, detta Gigi, ha 27 anni ed è una supermodella di fama internazionale.

Sorella maggiore dell’altrettanto nota Bella Hadid, si è conquistata un posto nell’Olimpo della moda grazie al suo fascino e alla sua bellezza mozzafiato. Si trasferisce a New York da molto giovane, per inseguire la sua carriera da modella. Nel 2011 firma un contratto con l’agenzia IMG Models. Nel giro di pochi anni comincia la sua collaborazione da testimonial con Guess e fa il suo debutto in passerella sfilando per Desigual. In seguito diventa uno dei volti più richiesti per le Fashion Week, a cui partecipa indossando abiti di brand importanti come Chanel, H&M, Tommy Hilfiger, Jean Paul Gaultier, Max Mara, Dolce & Gabbana, Tom Ford, Michael Kors, Dolce & Gabbana e Moschino.

Vita privata: fidanzato, figli, malattia, famiglia

Il padre di Gigi è un noto imprenditore palestinese, Mohamed Hadid, che opera nel settore immobiliare. Anche sua madre, l’olandese Yolanda Foster ha un passato nel mondo della moda. Gigi ha anche un fratello minore, Anwar Hadid, modello, cantante e vecchia fiamma di Dua Lipa. Nel 2014 Gigi Hadid ha svelato di soffrire di una malattia, la tiroide di Hashimoto. Si tratta di un’infiammazione cronica della tiroide autoimmune, tra le più comuni patologie tiroidee.

Per quanto riguarda la sua vita sentimentale, Gigi Hadid ha avuto in passato una lunga relazione con il cantante britannico Zayn Malik, ex membro della boy band One Direction. I due cominciano a frequentarsi nel 2015, in una relazione con continui alti e bassi, separazioni e ritorni di fiamma. Nel 2020 la coppia ha una bambina, la piccola Khai. Gigi e Zayn si lasciano definitivamente nell’ottobre del 2021. In quell’occasione, Yolanda Foster accusa il cantante di aver aggredito verbalmente e fisicamente Gigi durante un litigio.

Il flirt con Leonardo Di Caprio, quanto c’è di vero? Le foto al Daily Mail

Secondo alcune voci di corridoio, Gigi Hadid avrebbe catturato l’attenzione di una star americana, nientemeno che Leonardo Di Caprio. Il Daily Mail ha pubblicato alcune foto che li riprendono in atteggiamenti intimi ad una festa a New York. Un semplice flirt o l’inizio di una nuova storia? Le fonti dei diversi giornali di gossip hanno opinioni contrastanti.

Per lo US Weekly, nonostante la corte spietata dell’attore, la supermodella non ha ceduto: “Sono solo amici, lei non vuole nulla di romantico con lui per ora”. Una fonte del settimanale E! News ha il parere esattamente opposto: “Si frequentano e sono attratti l’uno dall’altra. Gigi pensa che sia un ragazzo davvero speciale”.