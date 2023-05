Verissimo, Diletta Leotta racconta la sua gravidanza alla Toffanin: tutti gli ospiti di sabato 6 e domenica 7 maggio

Verissimo, Diletta Leotta sarà la super ospite del sabato pomeriggio della conduttrice Silvia Toffanin. Due appuntamenti nel weekend con il programma Mediaset da vivere insieme a tanti ospiti importanti.

Verissimo, Diletta Leotta racconta la sua gravidanza alla Toffanin

Grande appuntamento nel pomeriggio di sabato 6 maggio nel salotto di Verissimo. Da Silvia Toffanin come super ospite vip arriva la conduttrice di Dazn Diletta Leotta. Ormai i suoi social sono seguiti come una vera e propria influencer e nelle ultime settimane ha raccontato, in particolare sul suo canale Instagram, la gravidanza che sta vivendo con il compagno calciatore Loris Karius. Dunque, alle ore 16.30 su Canale 5, la conduttrice bionda arriva nel salotto della Toffanin per raccontare ai telespettatori del programma le gioie e qualche aneddoto proprio sulle ultime sue settimane della sua gravidanza.

Tutti gli ospiti di sabato 6 e domenica 7 maggio

Sabato 6 e domenica 7 maggio va in onda su Canale 5 alle 16.30 e in streaming live su Mediaset Infinity il consueto appuntamento del fine settimana con Verissimo. Oltre a Diletta Leotta, nel pomeriggio di sabato ci saranno Bianca Atzei e Stefano Corti che racconteranno la loro vita da neo genitori. Di recente la cantante su Instagram aveva condiviso alcune riflessioni sulla genitorialità: “Noa mi sta insegnando ogni giorno ad essere madre ed è la cosa che più mi fa sentire viva e fiera di me”. Mentre domenica 7 maggio, la Toffanin avrà in collegamento i due giudici di Amici Cristiano Malgioglio e Giuseppe Giofrè con i quali si parlare dopo la semifinale del programma della scuola in onda il sabato sera sempre su Canale 5. Inoltre, n studio ci sarà poi Paola Barale. La conduttrice ha esordito da poco come scrittrice e parlerà del suo libro “Non è poi la fine del mondo”. Tra i temi trattati nel libro quelli sull’aborto e la menopausa. Nella puntata di domenica ci saranno anche Milena Miconi, Manila Nazzaro e Angela Melillo. Infine, prenderanno parte anche Maria Grazia Cucinotta e il marito Giulio Violati.