Fabrizio Corona contro Diletta Leotta: parole offensive e dure dell’ex re dei paparazzi

Fabrizio Corona contro Diletta Leotta: l’ex re die paparazzi si è scagliato sui social contro la conduttrice di Dazn. Corona ha mostrato il fisico della Leotta senza filtri facendo vedere a tutti che ciò che lei mostra non è realtà.

Fabrizio Corona contro Diletta Leotta

Fabrizio Corona si è scagliata contro la conduttrice di Dazn Diletta Leotta. L’ex re dei paparazzi ha usato parole forti contro la bionda conduttrice iniziando a postare storie sul suo canale Instagram, rimandando tutti su Telegram. Al centro della questioni il fisico e i possibili ritocchi secondo Corona della Leotta.

Le parole offensive e dure dell’ex re dei paparazzi

“Sui social si mostra sempre perfetta, senza cellulite, senza imperfezioni” e poi: “Abbiamo scoperto che è abile con i filtri e Photoshop”. E aggiunge: “Invece di mostrarsi per come si è”. Poi la storia postata su Instagram rimanda al canale Telegram di Corona dove c’è l’immagine e parole discutibili: Diletta è sul bagnasciuga di una playa di Ibiza con Loris, e Corona commenta: “tutta questa cellulite e grasso in eccesso su Instagram non c’è”. E continua: “splendida forma, perfetta, con una pelle liscissima. La realtà, come potete vedere, è ben diversa”. Poi il messaggio di chiusura al sapore di consiglio: “Ragazzi ricordatevi: Instagram non è la realtà”.