Verissimo, Arisa ammette come reagisce alle critiche: le sue parole

Il programma di Verissimo racconta, come ogni settimana, la vita di qualche “vip”, questa volta interrogata come ospite è stata Arisa. La cantautrice classe ’82, che ha da poco pubblicato il suo ultimo singolo, ha raccontato come reagisce alle critiche rivolte.

Arisa a Verissimo: l’artista parla di se stessa

Ospite a Verissimo, Arisa ha presentato il suo ultimo singolo dal titolo Non vado via. Però, oltre a mostrare il suo lato musicale, ha parlato anche di se stessa, intervistata da Silvia Toffanin, brava (come sempre) a scavare a fondo.

La prima domanda della conduttrice è stata quella legata alle critiche, spesso rivolte alla cantante. Arisa ha così ammesso come reagisce solitamente:

“Cosa mi ha ferito di più? Quando dicono che sono matta. ‘Tanto quella è matta’. Sempre così. Però adesso penso che si sono resi conto più o meno tutti che è solo il mio modo di essere. Non sono matta, sono solo un po’ frou frou”.

La 40enne cerca di prendere la vita con “ironia”, seppur in passato abbia sofferto.

Le sue parole sul singolo

Invitata al programma per presentare il suo nuovo brano, Arisa ha voluto spiegare la motivazione che l’ha portata a scriverlo: