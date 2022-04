Isola dei Famosi, eliminati: in attesa della puntata di giovedì 7 aprile, c’è il primo assoluto eliminato che è costretto a lasciare l’avventura sull’isola. Intanto, c’è da segnalare un espulso.

Isola dei Famosi, eliminati: chi sono?

Tra gli eliminati dell’Isola dei Famosi 2022 c’è l’ex pilota Marco Melandri che ha commentato così la fine dell’avventura sull’isola: “Ho fatto un percorso durissimo per me stesso, sento di non essere nel posto giusto per me.

Con i miei amici e le persone che conoscono sanno che sono una persona diversa, non vedo l’ora di tornare dalle mie donne, di tornare sulla mia bici”.

Mentre Blind e Roberta Morise sono ufficialmente eliminati da Playa Accoppiada e iniziano la loro nuova avventura come concorrenti singoli.

Silvano Michetti espulso, Mediaset: “Ci scusiamo per l’episodio inaccettabile”

Pochi giorni dopo il fattaccio, Mediaset ha comunicato la decisione di espellere Silvano Michetti dalla trasmissione.