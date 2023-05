Non vado via, l’ultimo singolo di Arisa: testo e video

Il silenzio, solo apparente, dei primi giorni di Maggio si è interrotto dal giorno 5 in poi. Il panorama musicale ha cominciato a presentare nuove canzoni, tra cui il singolo di Arisa, dal titolo Non vado via.

Un pezzo che si unisce alle ultime uscite.

Se si pensa ad Arisa e al suo ultimo singolo, bisogna tornare indietro di un anno. Rosalba Pippa – vero nome dell’artista – è così tornata, quasi a sorpresa, a decantare l’amore, utilizzando un sound tipico degli anni ’90, con il singolo Non vado via.

Un pezzo molto profondo, intimo e coinvolgente. Dalla melodia al ritmo, toccando in maniera delicata tante tematica. Su tutte, quella di rimanere nonostante tutte le avversità e le difficoltà che la vita ci pone.

Di seguito il testo del brano:

Inutile guardare indietro

quando il cielo era tinto di nero

ogni sogno un profondo mistero

chiusi dentro una gabbia di vetro

anche se non ricordi com’era

quello che sentivamo

per me ora va bene così

ora va bene così

E se

non sai

scappare via

scappare via

e se

non lo sai

stasera voglio dirti che

Non vado via

voglio stare in questa storia

e parlerò di te a tutti

come se fossi tua

voliamo via

soli con la nostra storia

e lo sai

che il tempo non ci cambierà

Chi lo ha detto che tutto è già scritto

e non vale la pena rischiare

ti perdono il tuo gioco d’istinto

che poi un giorno non farà più male

io vorrei ricordarti com’era

abbracciarsi e sentire che tutto andava bene così

E se

non puoi

mandarmi via

mandarmi via

e se

non lo sai

stasera voglio dirti che

Non vado via

voglio stare in questa storia

e parlerò di te a tutti

come se fossi tua

voliamo via

soli con la nostra storia

e lo sai

che il tempo non ci cambierà

Ma sai l’amore fa giri immensi

e un girotondo di forse e perché

anche io ritorno a te

Ti porto via

soli con la nostra storia

e lo sai

che il tempo non ci cambierà

e lo sai

che il tempo non ci cambierà

