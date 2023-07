Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser vogliono un figlio: “Non è facile”

Cecilia Rodriguez ed Ignazio Moser vogliono un figlio, l’intervista alla sorella di Belen: “Ci proviamo ma non è facile…”. La coppia è pronta a fare il prossimo passo, ma sta incontrando difficoltà: “Avremmo voluto farli prima”.

Cecilia Rodriguez ed Ignazio Moser, il desiderio di un figlio insieme

Cecilia Rodriguez ha concesso un’intervista a Chi, durante la quale ha parlato della sua relazione con Ignazio Moser e del suo desiderio di avere un figlio con lui. La sorella di Belen Rodriguez è al fianco dell’ex ciclista dal 2017 ed è ancora innamoratissima: “Ci siamo trovati e ogni giorno alimentiamo questo sentimento”. Dopo la proposta di matrimonio di lui lo scorso novembre, i due sono pronti a costruire una famiglia insieme, sebbene stiano incontrando alcune difficoltà: “Avremmo voluto fare prima i figli, ma non è così semplice come ti raccontano, ci stiamo provando“. Da tempo girano voci che vedono Cecilia già in dolce attesa, ma la showgirl ha ammesso di aver solo preso qualche chilo: “Quando mia mamma era incinta di me, ha preso 28 chili, chissà, forse mi sto portando avanti!”.

Quando si sposano? La data del matrimonio dopo i tanti rinvii

Il matrimonio tra Cecilia ed Ignazio è finito spesso al centro di voci e gossip, a causa dei continui problemi organizzativi che hanno costretto la coppia a rimandare più volte le nozze. Inizialmente, infatti, i due si sarebbero dovuti sposare lo scorso novembre. In seguito si è optato per agosto, per poi rimandare ulteriormente prima ad ottobre 2023 ed ora alla primavera del 2024. Una situazione di incertezza che ha creato molti dubbi e pettegolezzi sulla coppia, con molti giornali di gossip che hanno persino ipotizzato una possibile crisi. Per il momento Cecilia Rodriguez non sembra aver avuto alcun ripensamento: “Se stai con la persona che ti piace, quella giusta, e non capita a tutti, non devi mai mollare il colpo”.