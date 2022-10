Sfera Ebbasta ad Assago 11 ottobre: scaletta canzoni e biglietti del concerto

Sfera Ebbasta ad Assago si esibisce in concerto nella serata di martedì 11 ottobre 2022. L'artista porta il suo ultimo disco in giro.

Sfera Ebbasta ad Assago: il cantante si esibisce in concerto al Mediolanum Forum di Milano martedì 11 ottobre 2022. In questo suo tour sta portando in giro i brani del suo ultimo disco Famoso, uscito nel 2020. Si tratta dell’ultimo appuntamento del suo tour così da concludere una serie sold out che hanno arricchito la fama dell’artista.

Sfera Ebbasta ad Assago 11 ottobre: scaletta canzoni

Sfera Ebbasta si esibisce in concerto al Mediolanum Forum di Assago a Milano nella serata di martedì 11 ottobre 2022 alle ore 21.

L’artista sta portando nel suo tour i brani del suo ultimo disco Famoso, uscito nel 2020. Di seguito ecco la scaletta delle canzoni che porterà sul palco fiorentino:

Intro Tik tok Abracadrabra + Macarena $€ Baby Bottiglie privè Tran tran Sciroppo Cupido Mademoiselle s!r! Piove Hace calor Rockstar Nuovo range Ricchi per sempre Visiera a becco M’manc Calipso Notti Ciny Per davvero Mamma mia Mi fai impazzire HBD Pablo

I biglietti del concerto

I biglietti del concerto non sono più disponibili e quindi non si possono acquistare sulla piattaforma di ticketone.it.

Sarà il suo ultimo concerto del “Famo$o Tour”, nella stessa venue che aveva ospitato le precedenti date del 25 e 26 settembre, andate sold out.

