Vasco Rossi a Firenze: orario del concerto, scaletta e biglietti

Vasco Rossi a Firenze: il tour 2022 continua. Dopo Trento, Milano ed Imola è la volta della Toscana. Tutto esaurito e uno spettacolo di musica che attende tutta la città e non solo.

Vasco Rossi a Firenze: orario del concerto

Nella mattinata del 2 giugno Vasco Rossi ha dato appuntamento con un post su Facebook al concerto di Firenze previsto per oggi 3 giugno. “noi ci stiamo preparando x la festa di domani…solo per “pochi intimi”!!!

Firenze…aspettami!

C.S.D.B”.

Il concerto di Vasco inizierà alle 21 alla Visarno Arena nel parco delle Cascine. L’apertura porte è prevista per mezzogiorno, quella del box office (situato al piazzale delle Cascine) alle 15 e alle 18,30 l’inizio del concerto di supporto.

Vasco Rossi a Firenze: scaletta

Il concerto durerà circa due ore e mezza e ci saranno tutte le canzoni dell’ultimo album dell’artista compresi ovviamente tutti i suoi successi .Ecco la scaletta delle canzoni previste:

– XI comandamento

– L’uomo più semplice

– Ti prendo e ti porto via

– Se ti potessi dire

– Senza parole

– Amore..

aiuto

– Muoviti!

– La pioggia alla domenica

– Un senso

– L’amore l’amore

Interludio 2022

– Tu ce l’hai con me

– C’è chi dice no

– Gli spari sopra

– …Stupendo

– Siamo soli

– Una canzone d’amore buttata via

– Ti taglio la gola

– Rewind

– Delusa

– Eh… già

– Siamo qui

Bis:

– Sballi ravvicinati del terzo tipo

– Toffee

– Sally

– Siamo solo noi

– Vita spericolata

– Canzone

– Albachiara.

Biglietti: informazioni

Dopo i 120.000 di Trento, gli 80.000 di Milano e gli 86.000 di Imola, anche Firenze segna il tutto esaurito per Vasco Live.

Tutti i biglietti precedentemente acquistati per lo show inizialmente previsto il 10 giugno 2020, poi riprogrammato al 18 giugno 2021, restano validi per l’appuntamento del 3 giugno. I biglietti sono nominativi ma coloro che non sono riusciti ad effettuare un cambio, possono recarsi in biglietteria con la delega e farsi dare il pass per entrare.

Per accedere alla Visarno Arena di Firenze sono previsti sei diversi ingressi (sul biglietto è riportato l’ingresso dedicato).

Su viale degli Olmi: ingresso Rosso, ingresso Giallo, ingresso Argento; piazza Puccini: ingresso Arancio; piazzale delle Cascine: ingresso Blu, ingresso Verde.