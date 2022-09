Emma Marrone in lutto: morto il padre Rosario all’età di 66 anni

Grave lutto per Emma Marrone, è morto suo padre Rosario: aveva 66 anni. La notizia arriva dalla pagina Facebook del comune di Aradeo, che saluta il papà della cantante: “Il Comune si stringe attorno alla famiglia Marrone”.

Emma Marrone in lutto, il padre Rosario morto all’età di 66 anni

Un lutto doloroso ha colpito la cantante Emma Marrone, che ha appena perso il padre Rosario, scomparso all’età di 66 anni.

Ancora non sono note le cause della sua morte improvvisa, sulle quali per il momento la famiglia Marrone ha mantenuto il riserbo. Oltre ad Emma, Rosario lascia la moglie, Maria e un altro figlio, Francesco. I funerali sono in programma per questo pomeriggio, lunedì 5, alle ore 17 alla chiesa madre di Aradeo. Nella serata di ieri l’artista ha detto addio al papà con un post commosso su Instagram: “Fai buon viaggio Papà.

Ti amo e ti amerò per sempre. La tua Chicca”.

View this post on Instagram A post shared by Emma Marrone (@real_brown)

Emma e suo padre erano profondamente legati. È grazie a lui che Emma ha scoperto il suo amore per il palco e per il canto, come lei stessa scrisse diversi anni fa in una dedica: “Sei forte papà.

Sei il più forte de mondo. E sei il viaggio più bello della mia vita. Mi hai spinto a calci nel sedere tu sul primo palco. Mi hai insegnato tu a cantare davanti alle persone senza vergognarmi. Ti amo tanto”. Rosario lavorava come infermiere, ma era anche un grande appassionato di musica. Era un chitarrista e cantante autodidatta e dedicava gran parte del suo tempo libero al suo gruppo, gli H2O.

Il Comune di Aradeo: “Ci stringiamo commossi alla famiglia Marrone”

La prima segnalazione della sua scomparsa, tuttavia, arriva dalla pagina Facebook del Comune di Aradeo, in provincia di Lecce, dove Rosario aveva rivestito ruoli politici di spicco in passato. “È con profonda tristezza che ci stringiamo commossi alla famiglia Marrone” -si legge nel comunicato- “Ricordiamo Rosario per il suo impegno nella nostra comunità, come uomo di politica, ex amministratore e Presidente del Consiglio nel nostro Comune. Un uomo eclettico, disponibile, forte e schietto che ricorderemo sempre con grande affetto.

Ciao Rosario”.