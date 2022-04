Barbie: quando esce il film, dove vederlo, prima foto

Barbie, il film: prime notizie ufficiali finalmente per l'attesissima pellicola con protagonista la bella e brava Margot Robbie.

Barbie, quando esce il film tanto atteso: la prima data ufficiale è stata resa pubblica con tanto di foto e qualche dettaglio davvero interessante. Anche la scelta cast non è niente male.

Barbie: quando esce il film

Pictures ha finalmente svelato la prima anticipazione di Barbie, la pellicola in lavorazione scritta e diretta da Greta Gerwig ufficializzando la data di uscita del film: 21 luglio 2023.

Nei panni di Barbie c’è l’attrice Margot Robbie.

Il film prevede un cast abbastanza ricco ed importante: Ryan Gosling nei panni di Ken, oltre a Kate McKinnon, Simu Liu, America Ferrera, Ariana Greenblatt, Alexandra Shipp, Emma Mackey, Hari Nef, Issa Rae, Michael Cera e infine Will Ferrell.

Barbie: dove vederlo

Uscirà sicuramente al Cinema ma per ora si sa soltanto la data, tra l’altro quella americana. Chi sa quando è previsto il suo arrivo in Italia. Nella post su Twitter della Warner Bros.

Pictures viene specificato “only thaters”.

Prima foto

In occasione dell’evento CinemaCon attualmente in corso, viene mostrata per la prima volta Margot Robbie nei panni di Barbie indossando un abito piuttosto classico, con i colori tipici che da sempre caratterizzano la fashion doll della Mattel.

