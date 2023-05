Festa del Senato per i suoi 75 anni: le parole della Meloni e il concerto di Gianni Morandi

Festa del Senato per i 75 anni dalla prima seduta: per l'occasione è stato invitato a cantare Gianni Morandi.

Festa del Senato: in occasione dei 75 anni è stato invitato Gianni Morandi che ha fatto cantare e ballare molti politici per l’occasione. La Meloni era intervenuta prima sui social per ricordare la prima seduta della Camera alta del Parlamento, avvenuta l’8 maggio 1948

Festa del Senato per i suoi 75 anni: le parole della Meloni

“Celebrare oggi questa giornata vuol dire ricordare le nostre radici, la nostra Costituzione e il ruolo fondamentale che svolge il Senato repubblicano a presidio della democrazia e in rappresentanza del popolo sovrano”, scrive su twitter la premier Giorgia Meloni in occasione dei 75 anni della Festa del Senato.

Il concerto di Gianni Morandi

Per l’occasione è stato invitato a cantare l’Inno di Mameli e non solo l’artista Gianni Morandi nell’Aula del Senato, voluto dal presidente Ignazio La Russa. Al termine del mini-concerto (la scelta cade sui suoi brani più famosi, compresa l’ultima canzone con cui ha vinto Sanremo lo scorso anno, ‘Apri tutte le porte’), il cantante si è avvicinato ai banchi per stringere la mano al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e alla premier, Giorgia Meloni. “La prima canzone che ho fatto – ha ricordato Morandi- è del 1966 ma non ricordo chi era presidente del Senato… Comunque, quando c’era la prima seduta dell’Aula, io c’erò già, avevo 3 anni…”

Oltre al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e alla premier Giorgia Meloni (seduti accanto), sono intervenuti numerosi ministri – tra gli altri Antonio Tajani, Raffaele Fitto, Luca Ciriani, Gennaro Sangiuliano, Anna Maria Bernini, Elisabetta Casellati, Matteo Piantedosi, Guido Crosetto, Daniela Santanché, Eugenia Roccella – i capigruppo parlamentari, i senatori a vita Mario Monti e Liliana Segre, gli ex presidenti della Camera, Gianfranco Fini e Pier Ferdinando Casini. Presente anche Silvana Sciarra, presidente della Corte costituzionale e Amir Ohana, presidente della Knesset israeliana. Durante l’esecuzione dell’inno di Mameli da parte del cantante Gianni Morandi, sia la premier sia la senatrice Segre hanno cantato.