Renato Zero a Firenze l’11 marzo: scaletta delle canzoni e biglietti disponibili

Renato Zero a Firenze: diciotto imperdibili date ed appuntamenti in giro per l’Italia. Nella serata dell’11 marzo, il cantante si esibisce in concerto ancora una volta al Mandela Forum. Ecco i biglietti disponibili e le prossime date e tappe del tour.

Renato Zero a Firenze l’11 marzo: scaletta delle canzoni

Renato Zero si esibisce in concerto l’11 marzo a Firenze al Mandela Forum. La tappa toscana rappresenta l’inizio del suo nuovo tour Zero a Zero – Una sfida in musica. “Zero a Zero – ha dichiarato Renato Zero – è il risultato di ‘Una sfida in musica’ tra i due eterni contendenti: Renato & Zero. Sarà un tour… tutto da vivere! Un bel pareggio ci vorrebbe proprio per mettere d’accordo pubblico e privato di un Renato che ha deciso di sdoppiarsi dal 1966 fino ad oggi. Uno bazzicava vicoli, piazze, quartieri e città. Da nord a sud. Da est ad ovest. In abiti borghesi ovviamente, raccogliendo segreti e storie di vita di ogni genere. L’altro lo attendeva per mettere nero su bianco, con parole e musica, quelle osservazioni e porzioni di umanità così necessarie allo scopo. Una scommessa difficile. Un confronto continuo. Cercando di non mettere in imbarazzo chi, ignaro di essere oggetto di una sorta di perquisizione benevola, avrebbe potuto non gradire quel tipo di stalkeraggio. Furono i pronostici, non proprio incoraggianti, a suggerire a quei due di fare “ditta” e partire proprio da quello Zero. Oggi i due imprudenti festeggiano le nozze di smeraldo di fronte al loro amatissimo, nonché fedelissimo, pubblico! Che dire: finché c’è Zero c’è alleanza. E quindi vinca chi avrà più costanza!!! Buon tour incorreggibili ragazzi”. Di seguito, la scaletta delle canzoni che l’artista porta sul palco:

Questo bellissimo niente

Vivo

Niente trucco stasera

Voyeur

Spiagge

Cercami

Morire qui

Nei giardini che nessuno sa

Magari

No mamma no / Svegliati / La rete d’oro / Tu che sei mio fratello / Questi amori / Uomo no

Resisti

Letti

Ancora qui

Vergognatevi voi

Dormono tutti

Mentre aspetto che ritorni

Il carrozzone

Mi vendo (Remix)

L’avventuriero

La favola mia

A braccia aperte

Fortuna

Fermati

Fammi sognare almeno tu

Qualcuno mi renda l’anima

Il nostro concerto

Amico

Spalle al muro

Il jolly / Amando amando / Per non essere così / L’equilibrista

Triangolo (Remix)

Rivoluzione

Viaggia / Inventi / Fantasia / In apparenza / Amico assoluto

Più su

I migliori anni della nostra vita

Fortunato

Il cielo

I biglietti del concerto e prossime date del tour

Sono ancora disponibili i biglietti per il concerto di Firenze dell’11 marzo sulla piattaforma di vivaticket. Tuttavia, è appena iniziato il nuovo tour del cantante. Ecco, infatti, le prossime date e tappe in giro per l’Italia:

14 marzo 2023 – Conegliano a Zoppas Arena

17 marzo 2023 – Torino a Pala Alpitour

18 marzo 2023 – Torino a Pala Alpitour

21 marzo 2023 – Mantova a Grana Padano Arena

22 marzo 2023 – Mantova a Grana Padano Arena

25 marzo 2023 – Bologna a Unipol Arena

26 marzo 2023 – Bologna a Unipol Arena

7 aprile 2023 – Pesaro a Vitrifrigo Arena

11 aprile 2023 – Milano a Mediolanum Forum

12 aprile 2023 – Milano a Mediolanum Forum

18 aprile 2023 – Livorno a Modigliani Forum

19 aprile 2023 – Livorno a Modigliani Forum

22 aprile 2023 – Eboli a Palasele

23 aprile 2023 – Eboli a Palasele

28 aprile 2023 – Roma a Palazzo dello Sport

29 aprile 2023 – Roma a Palazzo dello Sport

30 aprile 2023 – Roma a Palazzo dello Sport

3 maggio 2023 – Roma a Palazzo dello Sport

