Chi è Enrico Beruschi: moglie, figlio, Sanremo, Striscia la Notizia, Drive In

Enrico Beruschi è un comico, cabarettista e attore italiano.

Chi è Enrico Beruschi

Enrico Beruschi, nato a Milano il 5 settembre del 1941, è un noto comico, cabarettista e attore, negli anni ’80 tra i protagonisti della trasmissione Drive In. Prima di approdare alla tv, per 15 lunghi anni ha lavorato come ragioniere per poi provare a laurearsi in Economia senza però completare gli studi. Nel 1974 decise di dedicarsi allo spettacolo come cabarettista professionista avendo successo, tanto che nel 1977 fu l’inventore’ nel programma televisione per ragazzi Qua la zampa, prendendo anche parte anche ad altri programmi Rai, come La sberla e Luna Park.

Tv e Sanremo

Enrico Beruschi ha avuto diverse esperienze televisive e si è anche classificato al quinto posto al Festival di Sanremo 1979 con il brano Sarà un fiore. Nel 1994, invece, ha partecipato come inviato a Quelli che il calcio. Nel 2022, ha pubblicato il brano La Palissia e nello stesso anno ha condotto, per poche puntate, il programma Striscia la Notizia insieme a Ezio Greggio, in sostituzione al conduttore Ezio Iacchetti.

Moglie e figlio