Enrico Nigiotti, papà di due gemelli: scelti nomi insoliti

Dopo le tante notizie di cronaca nera, ne giunge una che riscalda il cuore. Enrico Nigiotti è diventato papà di due gemelli, dati alla luce il 13 Marzo 2023. A diffondere la notizia lui stesso sui social, svelando anche i nomi scelti.

Investita di questa gioia la sua compagna Giulia Diana, ballerina di 32 anni.

Papà Enrico: Nigiotti abbraccia i due gemelli

Due fiocchi azzurri per Enrico Nigiotti e Giulia Diana. La coppia di artisti – lui cantante e lei ballerina – festeggia così la nascita dei gemelli tanto attesi, due maschietti venuti al mondo Lunedì 13 Marzo 2023.

Il 35enne toscano ha così potuto abbracciare i pargoli, nati presso l’ospedale di Livorno. Successivamente ha condiviso la notizia sul suo profilo di Instagram, mostrando anche i due bimbi attraverso una foto. Insieme all’immagine che li raffigurava il cantautore ha scritto qualche riga per omaggiare la loro nascita:

“Benvenuti nel chiasso del mondo bimbettini miei. Vi auguro di saper difendere la voglia e la capacità di straripare e di non smettere mai di dare da mangiare alla vostra fantasia. Crescete liberi e sensibili… Io sarò sempre qua, con questi occhi lucidi e innamorati. Siete il giorno più bello della mia vita… Per tutta la vita. Il vostro babbo”.

I due hanno poi deciso di svelare anche i nomi, particolarmente insoliti e fuori dal “comune”. I due bambini si chiamano infatti Duccio e Maso. Dopo aver condiviso il post, moltissimi follower hanno espresso la loro gioia per questo bell’evento e tra i tanti messaggi di auguri ci sono anche i pensieri di altri personaggi famosi, come Rudy Zerbi e Stefano De Martino. A non mancare anche Emma Marrone, che si è congratulata con la giovane coppia scrivendo “Auguri Nigio”. I due si sono conosciuti in passato durante la nona edizione del talent show Amici (nel 2009/2010).

La famiglia Nigiotti si allarga, facendo spazio ai due nuovi arrivati.