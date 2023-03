Valtellina, due ragazzini uccisi da treno: si pensa ad una sfida

Negli ultimi tempi si assiste sempre di più ad eventi tragici e, in alcuni casi, anche ingiustificabili e incomprensibili. Agli ultimi fatti di cronaca si aggiunge quello accaduto in Valtellina, con due ragazzini uccisi dal treno mentre cercavano di oltrepassare i binari.

L’impatto devastante non ha dato scampo ai 15enni.

Ragazzini uccisi da treno in Valtellina

Le ultime ore hanno registrato il decesso di due giovani vite, due ragazzi di circa 15 anni, uccisi da un treno in corsa mentre tentavano di superare i binari. Una vera tragedia, sia per le famiglie che per lo stesso macchinista, il quale non è riuscito a frenare in tempo, sia per l’alta velocità sia perché visti all’ultimo momento.

I ragazzi, protagonisti della vicenda, avrebbero evitato il sottopassaggio per oltrepassare i binari, scavalcando persino il muretto che separa i binari dalla strada, ma sono stati successivamente travolti da un treno Trenord diretto a Milano Centrale. Il macchinista, che andava a velocità sostenuta, non è riuscito a rallentare e frenare in tempo, anche perché non era prevista la fermata nella stazione di Sondrio. I due 15enni hanno subito il forte impatto, venendo completamente scaraventati dal convoglio. A nulla sono serviti i soccorsi, con i due corpi già senza vita.

Gli investigatori sul posto hanno sospeso la tratta Sondrio-Colico per diverse ore, con lo scopo di analizzare la scena e il cadavere delle due vittime. Spunta anche l’ipotesi che possa trattarsi di una sfida tra ragazzi che, per mostrare il loro coraggio, rimangono sui binari in attesa dell’arrivo del treno. Si cerca anche di capire se oltre ai due giovani ce ne fossero altri che hanno assistito alla scena, per poi darsi alla fuga.

Restano ancora diversi punti da chiarire, sebbene si sia consumata un dramma che porta altri due morti.

