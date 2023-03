Come sta Phil Collins, le condizioni di salute del cantante: “A casa immobile”

Come sta Phil Collins, gli ultimi aggiornamenti sulle condizioni di salute del cantante. Le dichiarazioni del bassista Mike Rutherford fanno preoccupare i fan dell’ex voce dei Genesis: “Non ha più la stessa mobilità di prima. È immobile a casa”.

Come sta Phil Collins, gli ultimi aggiornamenti sulle sue condizioni di salute

I fan di Phil Collins sono sempre più preoccupati per le sua salute. L’ex cantante e batterista dei Genesis ha lasciato il tour della band lo scorso anno a causa delle sue condizioni molto precarie. Dal 2007, infatti, l’artista soffre di problemi alla schiena legati ad una lesione spinale che gli hanno reso sempre più difficile esibirsi. L’ultimo concerto di Collins, oggi 72enne, risale al 26 marzo 2022, alla O2 Arena di Londra. In quell’occasione il cantante si presentò sul palco con tanto di bastone per annunciare il suo ritiro dalle scene: “Signore e Signori, grazie di essere venuti qui stasera. Noi siamo i Genesis e siamo qui per intrattenervi. Questa è l’ultima data del nostro tour e, a dire il vero, dopo 53 anni è anche l’ultimo concerto dei Genesis. Punto e basta… Dopo stasera dovremo tutti trovarci un lavoro vero. Ok, suoniamo qualcosa prima che mi vengano gli occhi lucidi”.

La preoccupazione di Mike Rutherford: “Non ha più la stessa mobilità di prima”

A quasi un anno dal suo ritiro dalle scene, è il suo ex collega di palco Mike Rutherford a lanciare l’allarme. Intervistato a BBC Breakfast, il bassista dei Genesis ha parlato di Phil Collins, che adesso si sta godendo un po’ di meritato riposo in casa propria. Le sue condizioni di salute, tuttavia, pare siano peggiorate parecchio: “Come sapete, Phil non ha più la stessa mobilità di prima. Il che è un peccato, ma durante il tour era di buon umore. Ora è a casa e sta bene, si gode la vita. Ha lavorato duramente nel corso degli anni. Penso che ora si stia godendo un po’ di tempo a casa. Diciamo che è un po’ più fermo di quanto è sempre stato. Anzi, è immobile“.