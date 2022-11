Piccolo G e Federica, nuovo amore ad “Amici”: ecco il bacio tra i due

Al reality di Maria De Filippi, Amici, è nata una nuova storia d’amore tra Piccolo G e Federica. Tra i due infatti, dopo qualche mese di conoscenza, è scattato il primo bacio.

Piccolo G e Federica, nuovo amore ad Amici

Scatta il primo bacio tra Piccolo G e Federica e un nuovo amore è in procinto di sbocciare. Dopo alcune coppie che le scorse edizioni sono nate – prima tra tutte quella tra Albe e Serena (su cui si vocifera una rottura) – anche in questa edizione è nata una nuova coppia. Dopo la romantica lettera scritta dal cantante verso Federica, l’allieva sembrava essere restia ad approcciarsi nuovamente a Piccolo G e tra i due sembrava essere vicino un allontanamento.

Ma Federica poi, in un secondo momento, è tornata sui suoi passi.

La lettera di Piccolo G a Federica

Piccolo G, in una lettera, aveva esposto a Federica il suo sentimento, cercando di esporre appieno quello che prova per lei. “L’amore è passato poche volte per le mie mani, non ho calli o segni evidenti – ha scritto in questa lettera – l’innamoramento si, lo ascolto camminare dentro al corpo. Cadere in tentazione è facile, dai tuoi occhi filtra e si invola qualcosa di buono e dolce che consola come la notte.

Nelle tue labbra ad incastro, vorrei posare i miei baci”. La reazione della cantante, però, è stata in due tempi: prima lo ha ringraziato e gli ha detto di volersi allontanare per la paura di rovinare la loro amicizia. Poi è tornata da lui.

Federica a Piccolo G: “Provo delle cose…”

Tornata quindi da Piccolo G, Federica gli ha poi chiesto scusa e gli ha confessato di provare dei sentimenti. “Provo delle cose e mi comporto in un altro modo” ha detto.

Il cantante, a questo punto, non ha avuto dubbi e i due si sono scambiati un un romantico e passionale bacio.