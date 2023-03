Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello: primo compleanno della figlia

Il tempo vola e lo sanno benissimo Francesca Sofia Novello e Valentino Rossi, che hanno festeggiato il primo compleanno della figlia Giulietta. La festa è stata riservata a parenti e amici stretti e la coppia si è sbizzarrita per fare in modo che l’evento fosse indimenticabile.

Dalla location agli addobbi, tutto è stato organizzato per il meglio.

Francesca Sofia Novello e Valentino Rossi: ecco il primo compleanno della figlia

Un anno fa Francesca Sofia Novello e Valentino Rossi gioivano per la nascita di Giulietta. A distanza di 365 giorni, hanno festeggiato in grande il primo compleanno della figlia. La coppia non si è affatto contenuta e ha reso il tutto originale. Ad occuparsi degli addobbi della “location” è stata Giorgia Farina (una wedding planner ormai conosciuta), luogo di festa è stato il ranch che Cesare Cremoni ha messo a disposizione. Grande amico della coppia, è stato anche il padrino della piccola Giulietta Rossi, ma non era presente a causa di impegni che lo hanno costretto a spostarsi negli Stati Uniti.

Per omaggiare il primo anno della piccola Giulietta, la festa è stata ben studiata per far divertire i cuginetti e i piccoli invitati. Il tema della sfera sembrava essere quello delle “fragole”, richiamo costante sia nei docli che nei colori, oltre che in una coreografia che è stata realizzata durante il party. Si intravedevano infatti fragole e altri frutti di colore rosso (come le ciliegie).

Per i dolci i due non hanno badato a spese, affidandosi a Mami Louise, importante laboratorio dolciario di Milano. Se Francesca si era “addobbata” per la festa,con una maglietta a mezze maniche con una scritta rossa (Miu Miu Club), Valentino Rossi ha sfoggiato il suo classico abbigliamento casual, con una camicia a scacchi sopra una maglietta nera e l’immancabile cappellino.

Una festa che di certo nessuno ha dimenticato.

